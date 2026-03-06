『銀河特急　ミルキー☆サブウェイ』より、“ベースボール”がテーマの描き下ろしミニキャライラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2026」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

写真拡大 (全10枚)

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて「銀河特急　ミルキー☆サブウェイ」の新商品を販売します。

出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/

“ベースボール”をテーマに、亀山陽平監督が選んだ背番号のユニフォームを着用したキャラクターたちの描き下ろしミニキャライラストを使用した新作アイテムが「AnimeJapan 2026」で販売決定！


チハルたち6人の「アクリルスタンド」や、通販限定「ユニフォーム型キーホルダー」などが登場！


会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。


ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！


イベント情報

「AnimeJapan 2026」
・開催日時　2026年3月28日(土)～3月29日(日)　9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所　東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名　中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP　https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ　https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。


※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。


特典情報



＜会場限定特典＞


中外鉱業ブースにて『銀河特急　ミルキー☆サブウェイ』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典野球チケット風カード(全6種)をランダムで1枚お渡しいたします！



＜通販限定特典（Chugaionline）＞


中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『銀河特急　ミルキー☆サブウェイ』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ゴールドポストカード(全6種)をランダムで1枚お渡しいたします！



※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。


Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/


予約期間：2026年3月6日(金)18:00～4月5日(日)23:59


発送日：2026年6月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


製品情報



■アクリルスタンド　Baseball ver.（全6種）


販売価格：1,870円(税込)


ラインナップ：チハル、マキナ、アカネ、カナタ、カート、マックス（全6種）






■トレーディング グリッター缶バッジ　　Baseball ver.（全6種）


販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入]3,960円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。






■ポラショットコレクション　Baseball ver.（全12種）


イベント販売価格：1枚 500円(税込)／1SET[12枚入]6,000円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。


※一部の商品はイベント会場販売価格となります。


通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）



■ベースボールカード風クリアカード　Baseball ver.（全6種）


販売価格：1枚 500円(税込)／1SET[6枚入]3,003円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ユニフォーム型キーホルダー　Baseball ver.（全6種）


販売価格：1個 770円(税込)／1SET[6個入]4,620円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。





■ポーチ　Baseball ver.


販売価格：2,200円(税込)





■エコバッグ　Baseball ver.


販売価格：2,640円(税込)






■ステッカーセット　Baseball ver. (6枚入り)


販売価格：1,320円(税込)




※通販商品は会場での販売はございません。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連情報

■権利表記


(C)亀山陽平／タイタン工業



■関連サイト


『銀河特急　ミルキー☆サブウェイ』公式サイト


https://milkygalacticuniverse.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）


https://www.chugai-contents.jp/


中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/chugaionline