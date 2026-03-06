【NHKカルチャー】俳優・美弥るりかさんがNHK文化センター青山教室に降臨！圧倒的な存在感の秘密に迫ります。
俳優 美弥るりかさん
舞台の上で圧倒的な存在感を放つ、俳優 美弥るりかさん。
宝塚在団時は数々の作品で主演を務め、独自の世界観でファンの心を掴みました。
退団後は俳優、歌手、ファッショニスタとして幅広く活躍されています。
今回はそんな美弥るりかさんに迫るべく、講演を2部構成で開催。
ここででしか聞けない裏話も満載でお届けします。
【第1部】
「美弥るりかという“人” ― 人生とマインドをつくったもの」
その表現の源には、どのような人生経験や思考、価値観があるのか――。
その表現の源には、どのような人生経験や思考、価値観があるのか――。
第1部では、幼少期から宝塚時代、そして現在に至るまで美弥さんがどのように「自分自身」と向き合い続けてきたのかを紐解きます。
迷いや葛藤、選択の瞬間に何を信じてきたのか。
心が折れそうなとき、どのように前を向いてきたのか。
舞台の裏側にある“人間・美弥るりか”の内面に迫ります。
【第2部】
「舞台に生きる ― 表現者・美弥るりかの美学と技術」
なぜ、「美弥るりか」の立ち姿は人の目を奪うのか。
なぜ、言葉や動きの一つひとつが心に残るのか。
第2部では、表現者として美弥るりかさんが大切にしている「舞台への向き合い方」「役づくりの思考」「身体・声・間の使い方」など、具体的な技術論と表現哲学を深掘りしていきます。
舞台に立つ前のルーティンや準備、長年の経験から培われた“美弥流”の舞台美学についてお話しいただきます。
会場へ来られない方へは、見逃し配信付きのオンライン講座もご用意。
お好きな場所でゆったりとご視聴いただけます。
1部・2部セットでお申込みいただいても、気になる講演のみのお申込みでもOK！
■今なら美弥るりかさんへのご質問を受付中です。
【第1部 ご質問フォーム】https://forms.gle/1hXvbHK6Un3GQ1NTA（3/29〆切）
【第2部 ご質問フォーム】https://forms.gle/X5LHtSar8JhFf3T79（3/29〆切）
圧倒的な存在感を誇る美弥るりかさんに酔いしれませんか。
【第一部】美弥るりかという“人” ― 人生とマインドをつくったもの
講師：俳優 美弥るりか
開催形式：教室・オンライン
開催日時：2026年4月5日（日）12:00～13:00
受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 8,008円（税込）
オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328241.html
オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328790.html
【第2部】舞台に生きる ― 表現者・美弥るりかの美学と技術
開催形式：教室・オンライン
開催日時：2026年4月5日（日）15:00～16:00
受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 8,008円（税込）
オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）
詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328346.html
オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328791.html
主催：NHK文化センター青山教室