【NHKカルチャー】俳優・美弥るりかさんがNHK文化センター青山教室に降臨！圧倒的な存在感の秘密に迫ります。

舞台の上で圧倒的な存在感を放つ、俳優 美弥るりかさん。

宝塚在団時は数々の作品で主演を務め、独自の世界観でファンの心を掴みました。

退団後は俳優、歌手、ファッショニスタとして幅広く活躍されています。

今回はそんな美弥るりかさんに迫るべく、講演を2部構成で開催。

ここででしか聞けない裏話も満載でお届けします。

【第1部】

「美弥るりかという“人” ― 人生とマインドをつくったもの」

その表現の源には、どのような人生経験や思考、価値観があるのか――。

第1部では、幼少期から宝塚時代、そして現在に至るまで美弥さんがどのように「自分自身」と向き合い続けてきたのかを紐解きます。

迷いや葛藤、選択の瞬間に何を信じてきたのか。

心が折れそうなとき、どのように前を向いてきたのか。

舞台の裏側にある“人間・美弥るりか”の内面に迫ります。

【第2部】

「舞台に生きる ― 表現者・美弥るりかの美学と技術」

なぜ、「美弥るりか」の立ち姿は人の目を奪うのか。

なぜ、言葉や動きの一つひとつが心に残るのか。

第2部では、表現者として美弥るりかさんが大切にしている「舞台への向き合い方」「役づくりの思考」「身体・声・間の使い方」など、具体的な技術論と表現哲学を深掘りしていきます。

舞台に立つ前のルーティンや準備、長年の経験から培われた“美弥流”の舞台美学についてお話しいただきます。

会場へ来られない方へは、見逃し配信付きのオンライン講座もご用意。

お好きな場所でゆったりとご視聴いただけます。

1部・2部セットでお申込みいただいても、気になる講演のみのお申込みでもOK！

■今なら美弥るりかさんへのご質問を受付中です。

【第1部 ご質問フォーム】https://forms.gle/1hXvbHK6Un3GQ1NTA（3/29〆切）

【第2部 ご質問フォーム】https://forms.gle/X5LHtSar8JhFf3T79（3/29〆切）

圧倒的な存在感を誇る美弥るりかさんに酔いしれませんか。

【第一部】美弥るりかという“人” ― 人生とマインドをつくったもの

講師：俳優 美弥るりか

開催形式：教室・オンライン

開催日時：2026年4月5日（日）12:00～13:00

受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 8,008円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328241.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328790.html

【第2部】舞台に生きる ― 表現者・美弥るりかの美学と技術

開催形式：教室・オンライン

開催日時：2026年4月5日（日）15:00～16:00

受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 8,008円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328346.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328791.html

主催：NHK文化センター青山教室