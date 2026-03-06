レモン×クリームチーズの春を感じる爽やかスイーツ！「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」が新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、定番商品「とろ生食感チーズケーキ」を春仕立てにリニューアルした「とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て」を全国のセブン-イレブンにて、3月10日（火）より順次発売します。

口に入れたときの「とろっ」「ふわっ」などのさまざまな食感でしあわせな気持ちになっていただきたい、そんな願いを込めたチルドスイーツのコンセプト「しあわせ食感」。多くのお客様にご好評いただき、とろ生食感チーズケーキは発売から1か月で200万個以上の販売を達成いたしました。そんなご好評をいただいている「とろ生食感チーズケーキ」が今回リニューアルして新登場します。

北海道産クリームチーズとレモン果汁を使用した、春らしいさわやかな味わい。濃厚なのにとろける食感のチーズケーキに、ふわっとレモンの香りが広がるさわやかな春スイーツをぜひお楽しみください。

濃厚なのにとろけると話題のチーズケーキがリニューアルして新登場！

■とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て

価格：270円（税込291.60円）

発売日：3月10日（火）～順次

販売エリア：全国

とろ生食感が楽しめるベイクドチーズケーキ

なめらかな食感が特長の北海道産クリームチーズへ見直しました。既存商品と同様の高温短時間で焼き上げる製法により、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感が更に進化しました。味わいと食感のアクセントに、底にはビスケットを敷いています。

さわやかな味わいの秘訣はレモン果汁

果肉だけでなく、果皮からも搾汁したレモン果汁を使用することで、レモンの香りとほろ苦さが加わり、濃厚なベイクドチーズケーキをさわやかに仕上げました。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。