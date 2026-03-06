第2回那須ガーデンアウトレットリレーマラソン開催！

双日商業開発株式会社

双日商業開発株式会社(東京都中央区 代表取締役 柏木広喜)が運営する「那須ガーデンアウトレット」(栃木県那須塩原市)で、2026年3月29日（日）に第2回那須ガーデンアウトレットリレーマラソンを後援いたします。

本大会は、普段走ることのできないアウトレットの中をたすきをつないで駆け抜けるコース設計となっており、初心者から経験者まで幅広いランナーにお楽しみいただける大会です。

また、「ナイキクリアランスストア」、「アディダス」をはじめとするスポーツブランドにサポートしていただき、上位賞・参加賞として各ショップでご利用いただけるお買物券の配布を予定しております。

■大会概要

・大会名：第2回那須ガーデンアウトレットリレーマラソン

・開催日：2026年3月29日（日）

・開催場所：那須ガーデンアウトレット

・種目：１.一般（高校生以上） 50分（周回）

２.中学生の部 50分（周回）

３.小学生高学年の部（4.5.6年生） 40分（周回）

４.小学生低学年の部（1.2.3年生） 40分（周回）

・募集人数：480名（先着順・予定）

・参加費：１.２.1名あたり1,500円

３.４.1名あたり1,000円

・エントリー期間：2026年3月22日（日）まで

・申込方法：こちら(https://moshicom.com/139334)より受付

■大会の特徴

●那須ガーデンアウトレットを駆け抜けるコース

●那須ガーデンアウトレット対象店舗でご利用いただけるお買物券を上位賞・特別賞でお渡し

●那須ガーデンアウトレット対象店舗でご利用いただける割引券・お買物券を参加賞でお渡し

■昨年の様子

昨年のイベントの様子は主催者Instagram(https://www.instagram.com/nasu_outletrelay?igsh=NjdpMTN2cWV6eGFk)（@nasu_outletrelay）でご確認ください。

地域の皆さまとともに作り上げる大会として、ランナーだけでなく応援に訪れる方々にもお楽しみいただけるイベントを目指します。

■エントリー・詳細

大会公式サイト：https://moshicom.com/139334

お問い合わせ：株式会社アミューズメントファクトリーGUYS（担当:加藤 博紀）

TEL：050-1724-7701

主催：アミューズメントファクトリーGUYS

後援：那須ガーデンアウトレット

協力：那須パラダイスヴィレッジ/那須町・那須塩原市地域おこし協力隊/那須塩原ジュニア陸上クラブ