【13万部突破のシリーズ第2弾】『部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本』が4月2日に発売決定！

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役会長兼社長：青木仁志）は、13万部を突破したベストセラー『部下をもったらいちばん最初に読む本』のシリーズ第2弾となる『部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本』（著者：橋本拓也）を4月2日に発売いたします。

前作は13万部を超え、全国のリーダー層から大きな反響をいただきました。一方で、「内容はとても共感したけれど、現場で具体的にどうメンバーと関わればいいのか？」というリアルな悩みの声も数多く寄せられました。そんな皆様の声にお応えし、現場での「伝え方」の実践に特化した待望の続編が誕生いたしました。

■ 7割以上が「管理職になりたくない」時代。現代のリーダーを悩ませる“伝え方”の壁

2023年4月に日本能率協会マネジメントセンターが行った調査では、約77.3%が「管理職になりたくない」と回答しました。罰ゲーム化する管理職」という言葉が象徴するように、管理職という役割に強い抵抗感を抱いていることが浮き彫りになっています。

「どうようにマネジメントをしたらいいか分からない」「部下にどう言葉をかければいいか分からない」「任せた仕事を、結局自分が引き取ることになる」──。こうした背景には、多様化する価値観の中で正解が見えない、現代の管理職が抱える「ジレンマ」があります。

■「伝え方」の実践に特化した続編が4月2日に発売決定

前作『部下をもったらいちばん最初に読む本』は累計13万部を突破し、全国の管理職層から大きな反響をいただきました。一方で、「内容はとても共感したけれど、具体的にどうメンバーと関わればいいのか？」という、現場からのリアルな悩みも多数寄せられていました。そんな皆様の声にお応えし誕生したのが本作です。

「嫌われたくない」「遠慮しがち」「甘やかし」などの壁を乗り越える「具体的な伝え方」がテーマ。欲求別のコミュニケーション、フィードバック、委任、1on1など実践的な内容にフォーカスし、今の時代に求められる、“伝え方の基準”をアップデートする一冊です。

■ 「PIVOT」や「PRESIDENT Online」など各メディアでも話題沸騰

前作の発売以降、その本質的かつ実践的なマネジメント手法は高く評価され、「PIVOT」や「PRESIDENT Online」など、第一線を走る数多くのビジネスメディアでも取り上げられました。時代が求めるマネジメントのあり方として、客観的にも高い評価と社会的関心を集めています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xTz6qSWUv_M ]

■著者紹介

アチーブメント株式会社 取締役営業本部長

橋本拓也



千葉大学卒業後、2006年アチーブメント株式会社に入社。医師・弁護士・会計士などの専門職業人、経営者やセールスパーソン等の目的・目標達成の支援を行うパーソナルコンサルタントとして活躍。2017年に同部門の東日本エリア担当マネジャーに就任。管轄部門の飛躍的な成長を創り出してきた実績が評価され、2021年に執行役員、2022年に取締役に就任。130名以上のメンバーマネジメントに携わる傍らで、『頂点への道』講座 アチーブメントテクノロジーコース・ダイナミックコース・ピークパフォーマンスコースのメイン講師を担う。これまで各種研修で担当してきた受講生の数は3万名を超える。2023年より、選択理論心理学をもとにした人と組織のパフォーマンスを引き出すマネジメント講座『リードマネジメント・スタンダード』のメイン講師を務める。2024年9月に発刊した自身初となる著書「部下をもったらいちばん最初に読む本」は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」にて総合グランプリとマネジメント部門を受賞し、発行部数13万部を突破するベストセラーとなる。

▽著者・橋本拓也のこれまでの実績やメディア掲載情報の詳細はこちら

https://achievement.co.jp/hashimoto_portfolio/

■書籍概要

部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本

著者：橋本拓也

価格：1,650円（税込）

発売日：2026年4月2日

目次：

序章「言いたいこと」を飲み込んでいませんか？

第１章 なぜ上司の「言いたいこと」が伝わらないのか？

第２章 メンバーを観察して、理解する

第３章 フィードバックで成長を促す

第４章 「委任」によって成長機会を創り出す

第５章 組織のパフォーマンスを最大化させる「１on１」

▼書籍の詳細・ご予約はこちら

https://amzn.asia/d/07tQO52R

■アチーブメント株式会社について



創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は52万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。