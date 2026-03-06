埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、彩乃庭と2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越を拠点に植木一本の剪定から造園・外構工事までを手がける造園業者、彩乃庭（埼玉県川越市、代表 大川戸豊）と2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■彩乃庭 様HP : https://www.saino-niwa.com

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村昌弘 コメント

「このたび、彩乃庭様とパートナー契約を締結させていただきました。まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

彩乃庭様は、川越市を拠点に、造園工事・剪定・植栽などお庭に関する幅広いご相談に対応されている造園業者様です。地域に根差し、些細なお悩みにも誠実に対応をすることをモットーに、暮らしの景色をより豊かなものへと整えていく彩乃庭様とご一緒できることを、大変嬉しく思っております。

弊クラブも、サッカーを通じて応援してくださる皆さまの日々の活力となれるよう、より一層邁進してまいる所存です。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

