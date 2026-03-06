株式会社ゲームエイトとオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

いつもアルビレックス新潟シンガポールにあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、日本最大級のゲーム攻略サイト「Game8」を運営する株式会社ゲームエイト様とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。





株式会社ゲームエイト

代表者

CEO 沢村 俊介 様

会社所在地

東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー7階

公式サイト

https://game8.co.jp/

事業内容

株式会社ゲームエイトは日本最大級のゲーム攻略プラットフォーム「Game8」を運営するデジタルメディアカンパニーです。

「Game8」は、スマートフォンゲームおよびコンソールゲーム向けの最新情報、ニュース、レビューを提供しており、主に日本国内を中心に幅広いユーザーから高い支持を得ています。

代表取締役 沢村 俊介様よりコメント

このたび、アルビレックス新潟シンガポールを支援させていただく機会をいただき、大変光栄に存じます。

私たちは日本最大級のゲーム攻略プラットフォーム『Game8』を運営しており、エンターテインメントを通じて人々が熱狂し、つながるコミュニティの創出に注力してきました。スポーツを通じて社会貢献や地域活性化に真摯に取り組むアルビレックス新潟シンガポールの姿勢に深く共感し、今回のパートナーシップを締結いたしました。この活動を通じて、シンガポールのスポーツ文化の発展と社会に貢献できることを願っております。ファン・サポーターの皆様とともに、クラブのさらなる飛躍を全力で応援してまいります。



パートナー内容

COEチーム ユニフォームにロゴ掲出