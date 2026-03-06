吉本芸人バンド【ジュースごくごく倶楽部】主催フェス5月9日念願の大阪城音楽堂にて開催 “ごっくんロールフェス2026“第二弾ゲスト出演者解禁!

吉本興業株式会社(C)吉本興業

マユリカ・阪本、ニッポンの社長・辻、ロングコートダディ・堂前、シカゴ実業・山本プロ野球、滝音・さすけ、山崎おしるこの6人で結成された芸人バンド・ジュースごくごく倶楽部が、5月9日(土)に大阪城音楽堂で開催する主催フェス【ごっくんロールフェス2026 ～人間革命倶 楽部Aチーム～】の第二弾出演者を解禁しました。

新たにゲスト出演が決定したのはMCダンボ、Mrs.ヒポポタマス、HI†GO、カタタマン、DOG FOOD PARTYの5組。「転換中もお客様に楽しんでいただきたい」というメンバーの強い思いから実現した今回のキャスティング。個性的なゲストが音楽フェスのステージでどのようなパフォーマンスを披露するのか、ここでしか見られない貴重なステージをぜひお楽しみください。

第一弾解禁では、ゲストアーティストとしてTHEラブ人間、浪漫革命、思い出野郎Aチームの出演が発表。さらに、オープニングアクトとしてニッポンの社長・辻らによるユニットバンド【スイティーエンズ】、スペシャルアクトとしてテレビ埼玉『それゆけ！大宮セブン』から誕生した【アイボリーズ】（ジェラードン・アタック西本、マヂカルラブリー・村上、囲碁将棋・根建、GAG・SJ、すゑひろがりず・南條）の出演を発表しています。

ジュースごくごく倶楽部は大阪で結成された人気芸人による6人組バンドで、今回の公演は結成当初から最大の目標として掲げてきた「大阪城音楽堂」での念願の主催フェスとなります。

2024年には、大阪なんばHatchにて、キュウソネコカミ、THEラブ人間、ヤバイTシャツ屋さんをゲストに【ごっくんロールフェス2024～ヤバイ人間のネコカミ俱楽部～】を開催し、約2000人の音楽ファン・お笑いファンを熱狂させました。



2025年には「氣志團万博」や「KOYABU SONIC」といった大型フェスへの出演を果たし、バンドとして活動の幅をさらに広げてきたジュースごくごく倶楽部。 【ごっくんロールフェス2026 ～人間革命倶 楽部Aチーム～】はそんな彼らが満を持して放つ、2年ぶりかつバンド史上最大規模の主催フェスとなります。

本公演のチケットは、3/7(土)10:00よりFANYチケット、各プレイガイドにて一般販売を開始します。

今後もスペシャルゲスト、グッズの解禁などの追加発表を予定しております。

5月9日（土）大阪城音楽堂 主催フェス公演概要

【公演タイトル】

『ごっくんロールフェス2026～人間革命倶楽部Aチーム～』

【出演アーティスト】

・ジュースごくごく倶楽部

・THEラブ人間

・浪漫革命

・思い出野郎Aチーム

・アイボリーズ(スペシャルアクト)

・スイティーエンズ(オープニングアクト)

【ゲスト】

・MCダンボ

・Mrs.ヒポポタマス

・HI†GO

・カタタマン

・DOG FOOD PARTY

【日時】

2026年5月9日(土)

開場 13:00 ／開演 14:00



【場所】

大阪城音楽堂（大阪府大阪市中央区大阪城３－１１）

【チケット料金】

整理番号付き自由席 \5,959-(税込)

整理番号付き芝生エリア \4,500-(税込)

※決済方法・・・クレジットカード決済、即時決済のみ

※チケット形態・・・紙チケのみ

※年齢制限・・・未就学児童入場不可



【チケット販売スケジュール】

・一般発売

3/7（土）10:00～

※「JUICE5959CLUB」先行、FANYチケット先行、プレイガイド先行はすでに受付を終了しております。

【チケット販売URL】

・FANYチケット

https://ticket.fany.lol/event/detail/12643(https://ticket.fany.lol/event/detail/12643)

・ローソンチケット

https://l-tike.com/order/?gLcode=52083(https://l-tike.com/order/?gLcode=52083)

・チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=320272(https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=320272)

ジュースごくごく倶楽部プロフィール

2020年に大阪で結成された、人気芸人6名によるバンド「ジュースごくごく倶楽部」。マユリカ・阪本、ニッポンの社長・辻、ロングコートダディ・堂前、シカゴ実業・山本プロ野球、滝音・さすけ、山崎おしるこの6名が結成したバンド。現在は東京を中心に芸人・バンド、2足の草鞋で活動している。コロナ禍の2020年、初ライブは無観客配信で行われ、約2000人が視聴。楽曲の作詞・作曲はすべてメンバー自身が手がけている。

その後も、定期的に配信リリースやライブ活動を行い、2023年に1stアルバム『ジュースごくごく倶楽部の1杯目』、2024年に2ndアルバム『ぎろりエンタイトル』をリリース。2025年2月にはグループ魂との対バンを実現し、同年9月にKOYABU SONIC 2025、11月に氣志團万博へ出演。

結成6年目を迎える2026年も、活動の幅を広げながら挑戦を続けていく。

各種URL

■ジュースごくごく倶楽部公式X（旧Twitter）：https://x.com/5959club

■ジュースごくごく倶楽部OFFICIALサイト：https://www.juice-gokugoku.com/

■ジュースごくごく倶楽部YouTube：https://www.youtube.com/@juice5959club

■過去楽曲： https://lnk.to/juicegokugokuclub