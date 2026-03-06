蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」と上野駅構内の「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」にて、5月10日（日）までの限定。『苺とホワイトチョコのフィナンシェ』発売
東京・蔵前のテイクアウトの焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE（クラマエカヌレ）」と上野駅構内にある「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」（運営：CLASSIC INC.、代表取締役：萱場俊克、本社：東京都渋谷区）は、2026年3月6日（金）から5月10日（日）の期間限定で、『苺とホワイトチョコのフィナンシェ』を販売いたします。果肉感のある苺フィリングとホワイトチョコを組み合わせた見た目も香りも華やかな一品。ホワイトデーや、お花見での食べ歩きにもおすすめです。
KURAMAE CANNELE Instagram：https://www.instagram.com/kuramae_cannele/
KURAMAE CANNELE X：https://x.com/kuramae_cannele
焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」は、併設工房で焼き上げる焼きたてカヌレ「クラマエ・カヌレ」を販売するテイクアウトカウンターです。2024年12月にはご好評につきエキュート上野店にもテイクアウト専用の焼きたてカヌレ専門店をオープンしました。
https://www.kuramae-cannele.jp
■昨年もご好評いただいた、苺とホワイトチョコの組み合わせを楽しむフィナンシェ
蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELE」および上野駅構内の「KURAMAE CANNELE エキュート上野店」では、期間限定商品として春の味わいを楽しめる『苺とホワイトチョコのフィナンシェ』を販売いたします。
発酵バターの芳醇な香りが広がるフィナンシェ生地に、甘酸っぱい苺とまろやかなホワイトチョコを合わせました。中には、なめらかな苺フィリング。ひと口ごとに広がる苺の風味と、仕上げにあしらったホワイトチョコのやさしい甘みが春らしい華やかさを演出します。
昨年も販売し、大変ご好評いただいた一品。
ホワイトデーのギフトやお花見や春の贈り物にもおすすめの、この季節ならではの焼き菓子です。
■『苺とホワイトチョコのフィナンシェ』販売情報
・販売期間：2026年3月6日（金）～5月10日（日）
・販売場所：KURAMAE CANNELE 蔵前本店、エキュート上野店
・販売時間：蔵前本店 12:00～／エキュート上野店 13:00～
・販売価格：388円（税込）
※売り切れ次第終了となります。予めご了承ください。
【店舗概要】
KURAMAE CANNELE
所在地 : 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目1-23 K2B 蔵前第二ビル 1階
営業時間 : 11:00～18:00
定休日：月曜定休
KURAMAE CANNELE エキュート上野店
所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階 エキュート上野「おやつパーク」
営業時間 : 月～木 10:00～20:00 / 金 10:00～21:00 / 土日祝 9:00～20:00
【会社概要】
会社名 : 株式会社CLASSIC
事業内容 : 飲食店運営
住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F
https://classic-inc.jp
MAIL：kuramae_cannele@classic-inc.jp
【催事出店のご依頼やご相談は下記メールアドレスまでご連絡ください】
kuramae_cannele@classic-inc.jp