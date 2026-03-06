歌舞伎町からストリートで輝く星=カルチャーの最前線が交わる豪華セッション「STARS」開催!!　KINGMCK、JOMMY、ryota、REXY=DEXY等出演!!

株式会社TSTエンタテイメント

歌舞伎町からストリートで輝く星=カルチャーの最前線が交わる豪華セッション開催!!

様々なカルチャー、スタイル、ジャンルが交わる一夜。

韓国CLUBシーンから常に輝かしいパーティーカルチャーを発信し続ける「KINGMCK」、ハイセンスな音楽性、ファッション、アートの感覚を磨き上げ多彩なカルチャーに精通し多方面を飛び回る「JOMMY」、ジャンルの枠を超えた鋭い感性とミックスセンスでBoiler Roomにピックアップされ今や日本代表としてワールドワイドな活躍が光る「ryota」、ULTRA JAPANメインステージへの出演、YELLOW CLAWとのコラボも話題となったTRAPシーンのネクストスター候補「REXY=DEXY」らダンスミュージックシーンの様々なスタープレーヤーたちが歌舞伎町に集結する。

桜シーズンの夜空に多くの星たちが輝きダンスフロアがスターたちで埋め尽くされる!!

春のZERO×CHANDONキャンペーン!!

期間中(<3月6日(金)～4月11日(土)>)に各日程来場の方先着200名様に1グラスCHANDON ROSEをプレゼント!!

さらに大学・専門学校・短大に在学中の方は学生証の提示で500円OFF+1グラスシャンドン(スパークリングワイン)付き!!

EVENT INFO

2026.3.28(土) STARS

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/stars-0328/

DOOR：\4,000-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

U-23 TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）

STUDENT PASS：\3,500- (学生証提示/1ウェルカムドリンク)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/stars-0328

【RA】https://ja.ra.co/events/2386923

※U-23 TICKET

2026年3月28日までに23歳以下の方が対象です。

チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

※STUDENT PASS

「大学・専門学校・短大等に在学中の方」学生証の提示で当日料金から500円OFF。

1ウェルカムドリンク(グラスCHANDON ROSE)付き。

※20歳以上からのご入場となります。

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【Z HALL】〈HOUSE / TECHNO / BASS〉

DJ：ryota / KINGMCK / JOMMY / REXY-DEXY / NOWAY*

VJ：Jür Nishizato

【R BAR】

-Beginning-

【BOX】

-Beginning-

ARTIST INFO

ryota

20歳でDJキャリアをスタート。グライムやドラムンベースに影響を受け、ジャンルの枠を超えた鋭 い感性とミックスセンスを磨く。ディープで没入感のあるプレイで、オーディエンスに鮮烈な体験を 与えるDJとしての地位を確立。

2019年、DJコレクティブ「FULLHOUSE」を結成。国際的アーティストの招聘と、攻めたキュレー ションでローカルシーンに衝撃を与える。2023年にBoiler Room Osaka、2025年にはBoiler Room Tokyoに出演し、YouTube配信でも大きな反響を獲得。国内外から注目を集め続けてい る。

NIKEやDieselといったグローバルブランドからも支持を得ており、継続的なプロジェクトへの参加 やコラボレーションを実現。国内外の著名アーティストたちと共演し、名だたるベニューやフェス ティバルへの出演を重ねる。DJとしての表現に加え、音楽プロデュースにも本格的に取り組んで いる。

2024年、2025年にはアジアツアーを敢行し、2025年には初のオーストラリアツアー、ヨーロッパ ツアーを完遂。その活動はさらに国境を越えて広がり続けている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GJq3wCcrV8U ]

ryota | Boiler Room: Tokyo

KINGMCK

デビュー以来、KINGMCKはハウスやテクノからヒップホップまで様々な音楽ジャンルを融合させる独特のサウンドと卓越した技術で称賛されてきた。DJ／アーティスト集団DEADENDの共同創設者であり、著名な音楽拠点CakeshopのレジデントDJとして、KINGMCKは駆的なセットでソウルのアンダーグラウンド・サウンドを開拓している。

2013年に制作したオーディオビジュアルライブで新たな高みに達し、このパフォーマンスは業界における彼の地位を確固たるものとし、Boy Noize、Brodinski、No Vacancy Inn、DJ EZ、Oneman、Snake、Mad Decent、Fool’s Goldなど、著名なアーティストやレーベルからの称賛と支持を集めた。そして2014年以降、KINGMCKはニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ベルリン、アムステルダム、東京、大阪、バンコクなど主要都市で世界規模のパフォーマンスを継続中--韓国人DJとしては前人未到の偉業である。

KINGMCKの存在感は音楽業界に留まらず、ファッション業界でも高い需要を集める独自のアイコンとなった。2014年には、Kanye WestのクリエイティブディレクターでありファッションブランドOff Whiteの巨匠であるVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)とコラボレーションし、カプセルコレクションを発表。2015年には、Adidas Superstar 40th Anniversary Campaignのグローバルアンバサダーに任命。さらにMET Galaのアフターパーティーでパフォーマンスを披露。

Adidas Originalsのスポンサーを受け、G-Dragon、Christina Paik、Xin、BAJOWOO などのクリエイティブなアーティストたちが参加する文化プロジェクト「SEOULTOINFINITY」を立ち上げたりや、MNET主催のDJトーナメント「The Headliner」においてはアジアを代表するトップDJ10名と競い合い、決勝戦では対戦相手に対しほぼ倍のポイントを獲得し優勝を果たすとともに、圧倒的な存在感を改めて示し韓国から世界中に文化的なムーブメントをリードしている。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3jW8G-hoGuA ]

KINGMCK / MIXMIX 10YEARS STRONG x DEUTSCH MOTORS 🟠 STAGE 1

JOMMY

90年代以降のトウキョウクラブ・ミュージックをリアルタイムに体験し、音楽性、ファッション、アートの感覚を磨き上げた。

DJプレイ、楽曲制作、最先端のサウンドとカルチャーを常に牽引し続け、自身もアップデートし続ける。トウキョウ発刺激的なサウンドとカルチャーを送り出す。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=RKktERTvnTE ]

[J.E.T. AIRWAVES] JOMMY - 60 minutes best play

REXY-DEXY

REXY=DEXYは東京を拠点に2021年に活動を開始したデュオ。トラップ/ベース・ミュージックを 得意とし、そのエネルギッシュでヘビーなサウンドで知られている若手最注目のDJ・Producerだ。

近年ではSNSを大いに活用して、ベースミュージックを一人でも多くのリスナーに届け国境の壁 を超えた発信を通し、影響力をつけている。

2024年には、Yellow Claw主宰レーベルである、”Barong Family”からリリースを果たしたのを キッカケに、数々の海外のビッグアーティストやSpotify公式プレイリストから楽曲サポートをされ た実績を持つ。

また2021年のプロジェクト発足以来、REXY=DEXYはその卓越したサウンドだけでなく、爆発 的なライブパフォーマンスでも注目を集めている。彼らの音楽は、ベース・ミュージックのファン、 エレクトロニック・ミュージックの愛好家、そして新しく非日常的な音楽体験を求めるすべての人々 の共感を呼んでいる。

最近では、”レイヴカルチャー”にフォーカスした主催イベント”Zero Hertz Club”を運営し、都内各 地のクラブではない建物を使用したイベントを次々と開催しており、国内のベースミュージック シーンの繁栄に貢献するための活動を行っている。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=sCUvogBtPzs ]

REXY=DEXY LIVE @ ULTRA JAPAN 2025

