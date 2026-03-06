TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』第１０話「キスしてもまたキスしても余韻に浸っても体育祭実行委員でもラブコメにならない」 あらすじ&場面カットを公開！

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役: 山内隆裕、東証プライム市場:証券コード4751）は、テレビ東京系全国6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送、dアニメストア・AnimeFesta・その他配信サービスにて配信の、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』において、第10話「キスしてもまたキスしても余韻に浸っても体育祭実行委員でもラブコメにならない」のあらすじ、および場面カットを公開いたします。




『幼馴染とはラブコメにならない』は、幼馴染との甘くて、焦れる、素直になれない恋模様を描く、「マガジンポケット」にて好評連載中の三簾真也による“最旬幼馴染ラブコメ”です。監督は桑原智、シリーズ構成は広田光毅、脚本は広田光毅・森田眞由美、キャラクターデザイン・総作画監督は岩崎令奈、アニメーション制作は手塚プロダクションが担当し、幼馴染が織りなす恋模様をコミカルかつ繊細に描きます。




第10話「キスしてもまたキスしても余韻に浸っても体育祭実行委員でもラブコメにならない」あらすじ








アクシデントとはいえ、えーゆーとハルのキスに動揺するしお。ジョギングして忘れようとするが、ランニング中のハルと遭遇する。


一緒に走りながら、「えーゆーのことが好きなの？」とハルに問いかけるしお。


答えをはぐらかされ、ハルと張り合いながら走るしお。モヤモヤした気持ちのまま、へとへとで帰宅したしおは自宅前で遭遇したえーゆーに思わずキスしてしまう……！




■AT-Xにてアニメ各話本編後に『「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル』を放送！


番組タイトル：「幼ラブ」キャストたちのラブコメスペシャル


番組詳細：


“幼ラブ″キャストが出演する“ラブコメ”にちなんだミニ映像企画。


各話のアニメ本編後にお届けします。


AT-X独占企画となりますので、ぜひお見逃しなく！




出演：


久住琳（水萌汐役）


芹澤優（火威灯役）


平塚紗依（月見るな役）


山本悠有希（日向春役）




■TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』作品情報




【イントロダクション】


「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。


ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。


そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！　


しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。


が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！


ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！


「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！




●公式サイト ：https://anime-osalove.com/


●公式X ：＠love_Osnnjm_wm（https://x.com/love_Osnnjm_wm）


●ティザーPV ：https://youtu.be/CAdmmZ5Bu3w


●メインPV第1弾 ：https://youtu.be/2RJrCUf_5Zw


●メインPV第2弾 ：https://youtu.be/iSRJs8e5aRo



【キャスト】


界世之介 ：浦尾岳大


水萌汐 ：久住 琳


火威灯 ：芹澤 優


月見るな ：平塚紗依


日向春 ：山本悠有希




【スタッフ】


原作 ：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）


監督 ：桑原 智


シリーズ構成 ：広田光毅


脚本 ：広田光毅　森田眞由美


キャラクターデザイン・総作画監督 ：岩崎令奈


美術監督 ：斉藤雅己


色彩設計 ：油谷ゆみ


撮影監督 ：木村俊也（T2スタジオ）


編集 ：内田 渉（コンクエスト）


音響監督 ：本山 哲


音響制作 ：ビットグルーヴプロモーション


音楽 ： 伊藤 翼　ZENTA　やしきん


音楽制作 ：サイバーエージェント


アニメーション制作 ：手塚プロダクション


オープニングテーマ ：「あいらびゅ(ハート)」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）


エンディングテーマ ：「あまのじゃく」小玉ひかり




【放送情報】


テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送中！




・テレ東系6局ネット


毎週月曜深夜24時00分～


※第10話は3月9日(月)深夜24時06分～放送となります。




・AT-X ＜プチドキver.＞


毎週火曜22時30分～


【リピート放送】毎週木曜10時30分～／毎週月曜16時30分～




・ＢＳ日テレ


毎週火曜23時30分～




【配信情報】


毎週月曜24時30分～


dアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信！


dアニメストア・AnimeFestaにて「プチドキver. 」独占配信！




毎週金曜24時30分～


ABEMA・Amazon Prime Video・DMM TV・FOD・Hulu・J:COM STREAM・Lemino・milplus・TELASA・TVer・U-NEXT・アニメタイムズ・アニメ放題・ニコニコ・ネットもテレ東ほかにて「オンエアver. 」順次配信！


※3月9日(月)配信の最新話は深夜24時36分～配信となります。




※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※「プチドキver.」は一部の話数が対象です。第10話の「プチドキver.」の放送・配信はございません。




■原作情報




出版社　：講談社


作者　　：三簾真也


既刊　　：1～19巻（講談社「マガジンポケット」連載）



▼試し読みはこちら


https://pocket.shonenmagazine.com/title/01648/episode/340426