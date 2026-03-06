注目のショートアニメたちが、日曜朝に大集合！新番組 「アニもり！」４月１２日（日）からテレ東系６局ネットにて放送スタート！

株式会社テレビ東京ホールディングス

“アニメのテレ東”が贈る、新オムニバスアニメプロジェクト始動！！

注目のショートアニメたちが、日曜朝に大集合！

さらに番組ナビゲーターを、『おかあさんといっしょ』の元『パント！』のおねえさん、上原りさが担当！

４月１２日（日）から毎週日曜あさ７時００分～７時３０分テレ東系６局ネットにて放送スタート！

(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ(C) SAMG. All rights reserved.

“アニメのテレ東”として、ジャンル、時間帯にこだわらず、これまで数々の人気アニメ作品を放送してきたテレビ東京が、2026年4月期改編において、毎週日曜あさ7時00分からテレ東系6局ネットにて、注目ショートアニメに特化した新番組「アニもり！」をスタートさせます。

キックオフタイトルとして、「小3アシベ QQゴマちゃん」、「クマーバ（シーズン3）」、「おでかけ子ザメ（シーズン２）」、「デザート キャッチ！ティニピン」の4作品をラインナップ。また7月からは「プラノサウルス ガチコセイブツ部」がスタートするなど、今後も続編、新作を問わず、続々と注目ショートアニメを放送していきます。そして、番組のボイスナビゲーターをNHK『おかあさんといっしょ』の元『パント！』のおねえさん、上原りさが担当。アニメ好きでも知られる上原が声で番組を盛り上げます。

さらに3月29日（日）には、ファミリーアニメフェスタ2026（於：東京ビッグサイト）内において、「アニもり！」の放送スタートを記念したキャラクターコラボステージを開催。当日は上原もMCとして登場、各作品のメインキャラクターたちと一緒に楽しいステージをお届けします。また、4月5日（日）あさ7時00分からは、レギュラー放送開始に先駆けて、特別番組『「アニもり！」放送開始直前スペシャル（仮）』を放送いたします。併せてどうぞご期待ください。

≪番組内容≫

番組をカプセルトイマシン、各ショートアニメをその中から次々飛び出すカプセルトイに見立て、週末の朝に子供から大人まで、みんながワクワクするような、話題のショートアニメもりだくさんのスペシャルプログラム。30分間で多種多様な世界観を楽しめる、“アニメ”+“アミューズメント”＝“アニミューズメント”を提供します。

≪番組ナビゲーター≫

上原りさ

-プロフィール-

2011年洗足学園音楽大学音楽学部ミュージカルコースに入学。

在学中の2012年からNHKの番組『おかあさんといっしょ』で『パント！』の

おねえさん（5代目身体表現のおねえさん）を務める。

2019年3月に番組を卒業。

現在は、イベントや舞台など幅広く活躍している。

2019年『はみがきジョーズ/ベイビーシャーク』で1stCDをリリース、

2022年8月には『きつねダンス』の日本語カバーバージョンをリリースした。

≪上原りさコメント≫

皆さん、こんにちは！この度番組ナビゲーターとして参加させていただくことになりました、上原りさです。私自身アニメを見て育ってきましたが、短編のいろんな作品に触れられる機会はなかなかありませんでした。今回この番組でまだ見ぬ素敵なアニメに出会える事がとても楽しみです。懐かしいものから新しいもの、ホッコリするもの、クスッと笑顔が溢れるもの、たくさん素敵な作品を皆さんと楽しく共有していけるのを心から楽しみにしています。

≪スタッフコメント≫

■番組担当・紅谷佳和 （テレビ東京 アニメ局アニメ制作部長）

コンテンツ消費が加速するなかで、短い時間で高い満足度が得られる「ショートアニメ」の文化は、今や全世代にとって不可欠なものとなり、放送局、アニメ関連企業を問わず、 アニメ・IPビジネスの大きな可能性としてますます注力されてきています。一方で、新たなIP、新たなアニメを育てるには、個の魅力を大切にしつつも、埋没を避けるための大きな受け皿があっていいと考えました。そこでこの春、単体でも人気の注目ショートアニメを「30分枠」に集合させ、視聴者がいろいろな角度から楽しめる番組を誕生させました。毎週日曜の朝７時、目覚めてまずスマホを手に取る感覚で是非テレビでショートアニメをお楽しみください。また、この番組だからできる別世界観のキャラクター同士によるコラボ施策なども検討していきます。是非ご期待ください。

≪放送ラインナップ≫

★ 4月12日スタート

(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京１.「小3アシベ QQゴマちゃん」

アニメ『少年アシベ』待望の最新シリーズ！

小学3年生になり、ちょっとだけ成長した、アシベやスガオくんたちのドタバタな毎日、

そしてゴマちゃんの大活躍に注目です！

アニメ公式サイト：https://qq-gomachan.com/

アニメ公式X：@qq_gomachan

コピーライト：(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会２.「クマーバ（シーズン3）」

YouTube再生10億回突破！大人気「クマーバチャンネル」のキャラクターたちが

主人公のテレビアニメ、待望の第3弾が登場。今作は初めての完全２Dアニメで

展開されます。新たな舞台は、すべてがおもちゃでできた街「トイトイランド」。

新キャラクター「ポメズ」も加わって、ますます盛り上がるクマーバたちの冒険に

ご期待ください！

アニメ公式サイト：https://kumarba.com/pages/tv-anime

アニメ公式X：@kumarbakids

コピーライト：(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ３. 「おでかけ子ザメ（シーズン２）」

みんなとあそんだいつもの公園、ちょっと遠くまで出かけた町。ひさしぶりの

おともだちとの笑顔やはじめましてのあいさつ。子ザメちゃんのまわりには、

きらきら光る瞬間がぽつぽつと咲いていく。

「今日はどんな楽しい日になるのかな？」

子ザメちゃんのやさしい冒険とおでかけが、また始まる！

アニメ公式サイト：https://odekake-kozame.com/

アニメ公式X：@kozame_info

コピーライト：(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

(C) SAMG. All rights reserved.４.「デザート キャッチ！ティニピン」

デザートタウンでは、かわいいデザートティニピンたちがスイーツを作って、

楽しく暮らしていました。

でも、ある日突然、マジックシュガーボールが消えてしまい大パニック！

ローミーとハチュピン、そして新しいロイヤルティニピンたちは力を合わせて、

散り散りになってしまったデザートティニピンたちを助けるためにがんばります。

にぎやかでかわいいローミーたちのあたらしい物語が始まるよ！

アニメ公式サイト：https://www.kids-station.com/pickup/catchteenieping/

アニメ公式X：@teeniepingjp

コピーライト：(C) SAMG. All rights reserved.

★ 7月スタート

(C)BANDAI SPIRITS５.「プラノサウルス ガチコセイブツ部」

『かつて地球上で繁栄したが、絶滅してしまった生き物たち。

人はそれを古生物と呼ぶ---』

三葉虫、板皮類、イクチオステガにティラノサウルス！

古生物ガチ勢の北谷テトリと、アイドル志望の中里カンナ、

そして正体不明のディノ君が繰り広げる古生物コメディ！

さぁ、君もガチ古生物の世界へ！！

恐竜のプラモデル「プラノサウルス」シリーズからのアニメ化作品です。

ご期待ください！

アニメ公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gachikoseibutsubu/

公式X：BANDAI SPIRITS ホビー事業部 @HobbySite

コピーライト：(C)BANDAI SPIRITS

≪「アニもり！」番組概要≫

【タイトル】「アニもり！」

【放送日時】2026年4月12 日（日）から毎週日曜あさ07:00～07:30

【ナビゲーター】上原りさ

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

【公式X】@tvtokyo_animori

【「アニもり！」KV コピーライト】

(C)森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

(C) SAMG. All rights reserved.

≪『「アニもり！」放送開始直前スペシャル（仮）』番組概要≫

【タイトル】「アニもり！」放送開始直前スペシャル（仮）

【放送日時】2026年4月5 日（日）あさ07:00～07:30

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演】上原りさ

≪イベント概要≫

【イベント名】

新番組「アニもり！」スタート記念！スペシャルコラボステージ

～アシベもゴマちゃんもクマーバもハチュピンも子ザメちゃんも大集合！～

【開催日時】2026年3月29 日（日）13:20～13:50

【会場】

ファミリーアニメフェスタ2026内 ファミリーステージ

東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)

南展示棟 １ホール

【公式HP】http://www.family-animefesta.jp

【入場料】無料 ※小学生以下及びその保護者のみ入場可能