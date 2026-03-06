4月12日（日）から毎週日曜あさ7時～テレ東系6局ネット「アニもり！」内にてTVアニメ「クマーバ」が放送スタート！本編映像を使用した本PV公開！アニメ放送記念のフォロー＆リポストキャンペーンもスタート

株式会社アカツキメディアスタジオ

株式会社アカツキメディアスタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：樋渡昇一郎、株式会社アカツキの子会社）より、2026年4月12日（日）毎週日曜あさ７時～テレ東系6局ネット「アニもり！」内で放送を開始する TVアニメ「クマーバ」の本PVが公開されたことをお知らせします。さらに、アニメ放送を記念して、公式Xにて、フォロー＆リポストキャンペーンも同時スタートいたします。

いよいよTVアニメ「クマーバ」シーズン3が放送されます！Xでのキャンペーンとあわせて、ぜひご家族でお楽しみください！

■ TVアニメ「クマーバ」 概要

2026年4月12日（日）から毎週日曜あさ７時よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送スタート！お子さまやそのご家族で楽しめるシリーズを目指してまいります。

【タイトル】「クマーバ」

【放送日時】2026年4月12日(日)から毎週日曜あさ７時00分～

【放送局】 テレ東系6局ネット

【アニもり！HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

【クマーバHP】https://kumarba.com/pages/tv-anime

【公式X】https://twitter.com/kumarbakids

■初解禁となる本編映像！新しいお友達ポメズの姿も♪

バグリンに乗っ取られてしまった【トイトイランド】で、クマーバたちと新キャラクターのポメズは、力を合わせて街の平和を取り戻せるのか！？クマーバはもちろん、かわいく健気に頑張るポメズにもご期待ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZMbzOD0r_Us ]

■ アニメ放送開始を記念して、クマーバ公式Xでのキャンペーンがスタート！

シーズン3放送決定を記念しクマーバ公式X（https://x.com/kumarbakids）で、フォロー＆リポストキャンペーンがスタートしました。抽選で３名様にTVアニメ「クマーバ」QUOカード10,000円をプレゼント！公式アカウントをフォローしてキャンペーンのポストをリポストするだけで応募完了です。ここだけのオリジナルデザインQUOカードを手に入れよう♪

★キャンペーンに関する詳細は、クマーバ公式HPをチェック

【クマーバHP】

https://kumarba.com/blogs/news/194





■ 原作情報：YouTube「クマーバチャンネル」

「クマーバチャンネル」は、お子様がキャラクターと一緒に楽しく成長できるエンタメ知育チャンネルです。「未就学児の想像力と表現力を豊かにし、可能性を広げる」ことをテーマにコンテンツを制作しています。YouTubeで良質なコンテンツを配信することで、いつでもどこでも楽しみながら心身ともに成長できることを目指しています。新しい未就学児向けコンテンツとして評価され、「日本キャラクター大賞2021」ニューフェイス賞を受賞しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/110_1_1fb9dd794bb43346e22b477036f27d5c.jpg?v=202603060651 ]

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下のメールにて受け付けております。

株式会社アカツキメディアスタジオ：mediastudio@aktsk.jp



(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会