V・ファーレン長崎 ホーム戦にて冠試合「シント=トロイデンVV DAY」開催のお知らせ

シント=トロイデンVV（以下、STVV）は、2026年3月15日にV・ファーレン長崎のホームスタジアムで行われる「明治安田J1百年構想リーグ WEST V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡」戦を、冠試合「シント=トロイデンVV DAY」として開催することをお知らせいたします。

■開催の背景

2025年7月、V・ファーレン長崎を運営する株式会社ジャパネットホールディングスがSTVVへ資本参画したことを契機に、両クラブ間の連携強化が進んでおります。

現在STVVはベルギーリーグにおいて上位争いを展開しており、シーズン終盤に向けて日本からの声援を力に変えるための施策「MIRACLE STVV PROJECT」を推進しております。

本冠試合は、ジャパネットグループを通じてつながる両クラブの関係性を背景に、STVVの取り組みや現状を日本のファン・サポーターの皆様に紹介するとともに、V・ファーレン長崎のホームゲームを盛り上げることを目的として開催いたします。

「シント=トロイデンVV DAY」実施概要

対象試合：明治安田Ｊ１百年構想リーグ WEST V・ファーレン長崎 vs アビスパ福岡

日時：2026年3月15日（日）14:00キックオフ予定

会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank （〒850-0046 長崎県長崎市幸町6-7-1）

試合情報：https://www.v-varen.com/game_information/235901.html

主な実施内容（予定）

- 「MIRACLE STVV PROJECT」特設ブースの設置STVVへの応援メッセージの寄せ書きやSTVV公式グッズ販売を行います。普段はオンラインや現地でしか購入できないSTVVのユニフォームなどの公式グッズを数量限定でご購入いただけます。出展期間： 10:00 ~キックオフまで場所：STADIUM CITY SOUTH 3階 フラッグシップストア付近- STVV所属選手からのビデオメッセージ放映スタジアムビジョンにてSTVV所属の日本人選手からの応援メッセージを放映いたします。- 長崎スタジアムシティでの「シント=トロイデンVV展」実施シント=トロイデンVV DAYの開催を記念して、スタジアムシティでの特別展示を実施します。合同会社DMM.comが経営権を取得してからの歴代ユニフォーム展示や、過去所属選手の貴重なサイン入りアイテムも展示予定です。出展期間：2026年3月15日(日)~2026年4月3日(金)場所：STADIUM CITY SOUTH 2階 スタジアムシティプラザ※イベント内容は予告なく変更となる可能性がございます。

■MIRACLE STVV PROJECTとは

シント＝トロイデンVV（STVV）が、2025-2026シーズン終盤戦に向けて展開する特別プロジェクトです。人口約4万人の街を本拠地とし、限られた予算規模の中で上位争いを続けるSTVVの挑戦を「MIRACLE（奇跡）」と位置づけ、その熱狂を日本のファンと共有することを目的としています。

本プロジェクトでは、シーズンを紐解く特別コンテンツの発信や、日本国内外でのファン参加型イベントの開催、STVV LOUNGEでのキャンペーン、期間限定ポップアップストアなどを通じて、日本からクラブを応援する機会を創出していきます。

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。