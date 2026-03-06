ファッション雑誌「LARME」とエンタメ業界のキャリア支援サービス「エンキャリ」が提携し『LARMEキャリア』を開始！

メディア制作・SNS・動画編集を目指す人向けキャリア支援サービス「LARMEキャリア」を開始

株式会社エンキャリ女性キャリア設計をサポートし、選択肢を拡張するLARMEキャリア

株式会社エンキャリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新居成介）は、エンタメ業界に特化したキャリアコーチングサービス「エンキャリ（エンターテイメントキャリア）」と、人気ファッション雑誌「LARME」のブランドIPを活用したキャリア支援サービス『LARMEキャリア』を開始したことをお知らせします。

LARMEキャリアは、ファッション・メディア・エンタメ業界を目指す人のためのキャリアスクールです。ファッション雑誌「LARME」の世界観と、エンタメ業界キャリア支援サービス「エンキャリ」のノウハウを掛け合わせ、編集・SNSマーケティング・動画制作などクリエイティブ分野のスキルを学べる環境を提供します。

サービス開始の背景

エンタメ業界へのキャリア支援を行う「エンキャリ」では、これまで芸能マネージャー、イベント制作、A&Rなど、芸能・音楽業界などエンタメ業界全般を目指す人のキャリア支援を行ってきました。

一方で、エンタメ×SNSマーケティング・ファッションやカルチャー・クリエイティブ分野に興味を持つ女性に向けたキャリアの入口はまだ多くありません。

そこで今回、独自の世界観で多くの女性から支持を集めるファッション雑誌「LARME」と連携し、新しいキャリア支援の形として「LARMEキャリア」を立ち上げました。

「LARMEの世界観からキャリアの入口をつくる」をコンセプトに、好きや憧れをきっかけにキャリアの選択肢を広げ、女性が活躍する人材の育成を目指します。

学べるコンテンツ

LARMEキャリアでは、ファッション・メディア・エンタメ業界で求められるクリエイティブスキルを実践的に学べる3つのコンテンツを提供します。

■ 出版・編集

雑誌やメディア制作の基礎から実務までを学び、企画から誌面完成までの流れを編集目線で理解します。文章を書くスキルだけでなく、世界観を描き企画として形にする雑誌制作の考え方や構成力を身につけることができます。



・雑誌のテーマ設計や世界観づくり

・撮影内容や誌面構成の作り方

・雑誌制作の進行フロー体験など

■ SNS制作

SNSを通じて世界観を発信し、ファンとつながるコンテンツ制作を学びます。

雑誌的な視点をSNSに取り入れ、好きや魅力を正しく届けるための発信力を身につけます。



・映像で世界観を表現する考え方

・SNS動画の撮影と編集の基本

・構図やカット割りの設計

・テンポ、音、雰囲気づくり

・1本のSNS動画を完成させる制作体験

■ 動画・映像制作

企画、撮影、編集まで一貫して学び、映像を通して世界観を表現するスキルを身につけます。

写真では伝えきれない「動き」や「空気感」を映像として形にする表現方法を学びます。



・映像表現の基本構造

・撮影から編集までの制作フロー

・シーン構成やカット設計

・音やテンポを活かした編集

・1本の映像コンテンツ制作体験

今後の展開

LARMEキャリアでは、ファッション・メディア・エンタメ領域におけるクリエイティブ人材の育成を目的に、編集・SNS制作・動画制作などのスキルを学べるプログラムを展開していきます。

オンライン講座の拡充に加え、LARMEの世界観を活かした実践型プロジェクトやワークショップの開催、メディアやブランドとのコラボレーション企画などを通じて、実務に近い経験を積める環境を整備していく予定です。

また、ファッション・メディア・エンタメ業界との連携を強化し、学んだスキルを活かせるキャリア機会の創出にも取り組んでいきます。

会社概要

会社名：株式会社エンキャリ

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 新居成介

事業内容：エンタメ業界特化型キャリア支援伴走サービス



●LARMEキャリア

