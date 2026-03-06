TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』、U-NEXTで2026年4月9日（木）24時より最速配信決定！メインPV、オープニング・エンディングテーマも解禁

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、松竹株式会社と共同で製作主幹事を務めるTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』を、2026年4月9日（木）24時より最速配信することをお知らせいたします。さらに、メインPVやオープニング・エンディングテーマの情報を解禁いたしました。

『クジマ歌えば家ほろろ』は紺野アキラによる漫画作品で、小学館の月刊漫画雑誌「ゲッサン」にて2021年10月号から2024年5月号まで連載されました。

謎の生き物「クジマ」が若干ぴりついた空気が流れる鴻田家に居候し、新しい風を吹き込むホームコメディーである本作。クジマの存在によって徐々に家族の関係性が変化していく様子が、シュールかつ心温まる展開で描かれ高い評価を獲得。「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門の特別賞「U-NEXT賞」を受賞しました。

本作のTVアニメ化は2024年に発表され、2026年4月の放送にあわせU-NEXTでの配信が決定しています。

この度、放送情報および配信情報が決定しました。U-NEXTでは、2026年4月9日（木）放送直後の24時より最速で配信いたします。

あわせて、本作の世界観が盛り込まれたメインPV、Galileo Galileiによるオープニングテーマ、角銅真実（かくどう まなみ）によるエンディングテーマの情報も解禁となりました。

不思議な生き物クジマと鴻田家が織りなす特別な日常に、どうぞご期待ください。

■メインPV

視聴はこちら：https://youtu.be/YEZr3NGk7P0

■オープニング/エンディング情報

＜オープニングテーマ＞

Galileo Galilei「木漏れ日坂」

(作詞・作曲・編曲：尾崎雄貴)

＜エンディングテーマ＞

角銅真実「ほろろ逍遥」

(作詞・作曲・編曲：角銅真実)

■『クジマ歌えば家ほろろ』作品概要

＜放送・配信情報＞

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始

TOKYO MX：4月9日より、毎週木曜日23:30～

MBS：4月11日より、毎週土曜日27:08～

BS-TBS：4月14日より、毎週火曜日23:30～

AT-X：4月9日より、毎週木曜日22:30～ (リピート放送：毎週月曜10時30分～ ／ 毎週水曜16時30分～)

放送直後より、U-NEXT／アニメ放題にて最速配信

U-NEXT／アニメ放題：4月9日より、毎週木曜日24:00～

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

ある日突然、家にやってきたのは、

鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。

しゃべる。歌う。鳴く。

ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。

その存在は、ただそこにいるだけで、

家族の時間を、そっと塗り替えていった。

小さな“謎”が紡いだ、

儚くもあたたかな家族の物語。

＜原作＞

原作：紺野アキラ『クジマ歌えば家ほろろ』（小学館「ゲッサン」連載）

＜スタッフ＞

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

音楽：角銅真実

アニメーション制作：スタジオ雲雀

＜キャスト＞

クジマ：神月柚莉愛

鴻田 新：村瀬 歩

鴻田 英：阿座上洋平

鴻田みよし：白石涼子

鴻田正臣：野島裕史

三ツ木真琴：稗田寧々

＜主題歌＞

オープニングテーマ：Galileo Galilei「木漏れ日坂」

エンディングテーマ：角銅真実「ほろろ逍遥」

＜SNS＞

HP ：https://kujima-anime.com

X(twitter) ：https://x.com/kujima_anime（推奨ハッシュタグ：#クジマ歌えば家ほろろ）

＜原作情報＞

作品名：『クジマ歌えば家ほろろ』（著：紺野アキラ／小学館）

受賞：「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門 U-NEXT賞

U-NEXTで全5巻好評配信中！

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000529058

(C)紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

