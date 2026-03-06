新潟が生んだ新鋭絵本作家・こた氏と創る売り場が誕生！未来屋書店 新潟南店が3月20日（金）リニューアルオープン

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下未来屋書店）は、未来屋書店 新潟南店を 2026 年３月 20 日（金）にリニューアルオープンいたします。

今回のリニューアルでは、新潟出身の絵本作家兼イラストレーターこた氏に参画いただき、新潟南店でしか味わえない色鮮やかな売場が誕生しました。また、同日こた氏が新規で描き下ろしたイラストを使用したブックカバーの配布や、サイン会＆ワークショップを開催いたします。

そのほか、靴を脱いでくつろげるスペースの新設や読み聞かせライブ配信など、子どもたちの心をつかむ「見て楽しい・過ごして楽しい」エンターテインメント型書店へと進化しました。

■リニューアル１. 児童書売場「みらいやの森」を新しく設置

児童書売場を大幅に刷新し、「みらいやの森」として生まれ変わりました。

「みらいやの森」は、子どもたちの探究心や創造力を伸ばすことを目指した、未来屋書店の児童書売場ブランドです。親子がゆったりと本と向き合える“体験型の読書空間”をコンセプトに展開しています。

「みらいやの森」ロゴ参考画像：未来屋書店 須坂店

充実した絵本・児童書のラインナップに加え、大人向けの関連書籍や親子で一緒に楽しめる本棚も取り揃え、世代を問わず楽しめる売場構成を実現しています。

また、店内には靴を脱いでくつろぎながら本を手に取れるスペースを設けており、絵本の読み聞かせイベントなども開催しています。

■リニューアル２. 絵本作家兼イラストレーター・こた氏とのコラボ企画

児童書売場には、こた氏自身が選書・POP 制作を手がけた専用選書棚を常設展開します。棚見出しには、描き下ろしイラストを採用し、本を手に取る前からこた氏の描く世界を体感いただけます。

また、本リニューアルのために描き下ろされたキャンバスアートの展示や、新規イラストを使用したブックカバーの配布を実施いたします。

■こた氏 過去発表作品

■オープンイベント

【えほん作家こたさんと未来の〇〇を描いてみよう】＆サイン会実施

こた氏の絵本には、夢とワクワクが詰まった「未来の○○」が描かれます。そんな世界観をテーマに、子どもたちと「こんな○○があったらいいな！」という未来を想像して絵を描くワークショップを開催いたします。

これまでこた氏が手掛けた絵本

開催日時：2026 年３月 20 日（金） ワークショップ／14:00～15:00 サイン会／15:00~

開催場所：イオンモール新潟亀田インター2F 未来屋書店前特設スペース

参加方法：ワークショップ（参加費無料、先着 20 名様）

：サイン会（当日こた氏の絵本をご購入のお客様に整理券配布 先着 30 名）

未来屋書店 新潟南店は、本屋の枠を越えたエンターテインメント体験を通じ、世代を超えて楽しめるこれからの書店として、地域に新しい文化の風景をつくってまいります。

【こた プロフィール】

2001 年新潟県生まれ、関東在住の絵本作家・イラストレーター。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。

大学３年生で絵本作家デビューし、在学中に３冊の絵本を出版。

著書に『古生代水族館』『てつどうさがしえずかん』などがある。

詳細を見る :https://kota-kota.studio.site/

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 新潟南店

【住所】 〒950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田 1 丁目 1 番 1 号

イオンモール新潟亀田インター2Ｆ

【電話番号】 080-3752-8351

【営業時間】 9:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp