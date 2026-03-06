俳優・モデルとして活躍中のゆうたろうがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【ゆうたろうと夜更かししてみる？】をオープン！
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、ゆうたろうの公式ファンコミュニティ『ゆうたろうと夜更かししてみる？』を2月21日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ プロフィール
1998年6月3日生まれ、広島県出身。2016年、ショップ店員から“可愛すぎる美少年”モデルとして芸能界デビュー。2018年には『3D彼女-リアルガール』で映画初出演を果たし、以降ドラマ/映画/舞台で多くの作品に出演。主な出演作としてドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系／2020・2022・2023）、映画『かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル』（2021）、ドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（テレビ東京系／2022）、『今際の国のアリス』シーズン3(Netflix/2025)など。
◆ 本人コメント
俳優.ショップ店員をやっているゆうたろうです。
この度、芸能活動10周年を記念して、ファンクラブを開設させたいただく事になりました！！
僕をより身近に、推しであり友達的な感覚で入ってくれると嬉しいです！よろしくお願いします！
◆ コミュニティ概要
ゆうたろうと夜更かししてみる？
▼〈なかよしプラン（月額500円）〉
・投稿記事/写真投稿/動画投稿
・ライブ配信/ラジオ配信
・グループチャット
・ファンクラブ先行チケット
・フリマオンライン利用
・バースデーメール配信
▼〈もっとなかよしプラン（月額1,500円）〉
・投稿記事／写真投稿/動画投稿
・ライブ配信/ラジオ配信
・グループチャット
・ファンクラブ先行チケット
・フリマ オンライン利用
・バースデーメール配信
・1on1トーク（ランダムで返信）
・通話/ 1on1通話. 年4回不定期/開催
・配信アーカイブ視聴
・手書き年賀状
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6823
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp