俳優・モデルとして活躍中のゆうたろうがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【ゆうたろうと夜更かししてみる？】をオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、ゆうたろうの公式ファンコミュニティ『ゆうたろうと夜更かししてみる？』を2月21日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ プロフィール

1998年6月3日生まれ、広島県出身。2016年、ショップ店員から“可愛すぎる美少年”モデルとして芸能界デビュー。2018年には『3D彼女-リアルガール』で映画初出演を果たし、以降ドラマ/映画/舞台で多くの作品に出演。主な出演作としてドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系／2020・2022・2023）、映画『かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 ファイナル』（2021）、ドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（テレビ東京系／2022）、『今際の国のアリス』シーズン3(Netflix/2025)など。

◆ 本人コメント

俳優.ショップ店員をやっているゆうたろうです。

この度、芸能活動10周年を記念して、ファンクラブを開設させたいただく事になりました！！

僕をより身近に、推しであり友達的な感覚で入ってくれると嬉しいです！よろしくお願いします！

◆ コミュニティ概要

ゆうたろうと夜更かししてみる？

▼〈なかよしプラン（月額500円）〉

・投稿記事/写真投稿/動画投稿

・ライブ配信/ラジオ配信

・グループチャット

・ファンクラブ先行チケット

・フリマオンライン利用

・バースデーメール配信

▼〈もっとなかよしプラン（月額1,500円）〉

・投稿記事／写真投稿/動画投稿

・ライブ配信/ラジオ配信

・グループチャット

・ファンクラブ先行チケット

・フリマ オンライン利用

・バースデーメール配信

・1on1トーク（ランダムで返信）

・通話/ 1on1通話. 年4回不定期/開催

・配信アーカイブ視聴

・手書き年賀状

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！



◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6823

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp