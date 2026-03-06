恋姫全シリーズ集結！DMM GAMES『恋姫†大戦』「純金カード」がもらえる「PREMIUMフライデーキャンペーン第１弾」開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/))が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結の新作タイトル『恋姫†大戦』にて「純金カード」が抽選でもらえる「PREMIUMフライデーキャンペーン」を2026年3月6日(金)より開始したことをお知らせします。

■『恋姫†大戦』ゲームプレイはこちらから！

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321(https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321)

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573(https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen)

■「純金カード」が抽選でもらえる「PREMIUMフライデーキャンペーン第1弾」開始！

恋姫†大戦公式Xアカウント（https://x.com/koihimetaisen）にて「PREMIUMフライデーキャンペーン第1弾」を開催いたします。

本キャンペーンは、袁術 公路（美羽）から毎週金曜日に出されるお題に返信（リプライ）で回答することでご参加いただけるキャンペーンです。

参加者の中から抽選で1名様に、『恋姫†大戦』オリジナル純金カードをプレゼントいたします。

第1弾のお題は「皆の週末の過ごし方」です。

なお、本キャンペーンは全5週にわたって実施予定です。

第1弾で外れてしまった場合でも、次回以降のお題で再度ご参加いただけます。

キャンペーン第１弾開催期間：2026年3月6日(金) 15:00～ 2026年3月8日(日) 23:59まで

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。

■Discordキャンペーン第3弾開催！

恋姫†大戦公認Discordにて、「Discordキャンペーン第3弾」を開催いたします。



本キャンペーンでは、公認Discordサーバーに参加することで、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が抽選で100名様にその場で当たるキャンペーンにご参加いただけます。



期間：2026年3月7日(土) 18:00～2026年3月8日(日) 23:59まで



Discord参加はこちら：https://discord.gg/MP7anX3FSp(https://discord.gg/MP7anX3FSp)

※抽選結果はその場でご確認いただけます。

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ページをご確認ください。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

▼恋姫†大戦公認Discordサーバーとは？

公認Discordでは、同盟メンバーの募集や編成の相談などを気軽に行うことができ、プレイヤー同士の交流の場としてご活用いただけます。

さらに、Discord内限定のイベントも定期的に開催予定です。

ぜひご参加ください。

■『恋姫†大戦』とは

歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ

「恋姫シリーズ」。その人気IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。

突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。

暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。

公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/(https://koihime-taisen.games.dmm.com/)

公式X： https://x.com/koihimetaisen(https://x.com/koihimetaisen)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw(https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw)

■ゲーム概要

タイトル：『恋姫†大戦』

ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMES STORE版）／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC/NEXTON

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。