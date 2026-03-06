『春休み特別企画！BanG Dream! 映画祭！』の開催が決定！BanG Dream! のこれまでの映画作品を一挙上映！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介)は、『春休み特別企画！BanG Dream! 映画祭！』を2026年3月20日（金・祝）に開催することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

3月20日（金・祝）に上野・飛行船シアターにてBanG Dream! のこれまでの映画作品を一挙上映するイベントです。これまでの名作を大スクリーンで再びお楽しみください！

【イベント名】

春休み特別企画！BanG Dream!映画祭！

【日程】

2026年3月20日(金・祝)

10:30上映…劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」

12:30上映…劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia II : Song I am.」

14:20上映…劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

16:30上映…劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」

19:10上映…劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」

【会場】

飛行船シアター（東京都台東区東上野４丁目２４－１１）

【料金】

各作品1,500円（全席指定・税込）※未就学児入場不可

【チケット情報】

3月6日（金）18:00～下記販売URLで発売開始

＜販売URL＞

https://ticket-event.tstar.jp/cart/events/58861/agreement

※ページ内の【対象公演】のタブからご希望の作品を選んでチケット購入にお進みください。

※枚数制限：お1人様8枚まで

※決済方法：クレジットカード／現金

※引取方法：電子チケット

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

【お問合せ】

ブシロードムーブイベント担当

bmo_event@bushiroad.com

【禁止および注意事項】

・飛ぶ／跳ねる／暴れる／通路への移動など、座席を離れての過度な行為や暴れるような動き、周りのお客様の迷惑になる行為は不可

・火器類、火薬を使ったクラッカーや、笛・弦楽器・管楽器などの音が出る物の持ち込みは不可

・うちわやタオルなどで後ろの人の視界を遮るような応援グッズなどの持ち込みは不可

・撮影・録音・録画行為（携帯カメラ含む）

・定められた座席でのみ鑑賞可能。全席指定席です。

・スマホ等はマナーモードまたは電源オフにしてください。

・会場に更衣スペースはなく、トイレでの着替えも不可となります。

・体調管理（検温、手洗い、咳エチケットなど）にご協力をお願いいたします。発熱や咳などある場合はご来場をお控えください。

・他のお客さんや会場に迷惑がかかるような行為があった場合、スタッフから注意・退場を求める可能性がございますのでその際は指示に従ってください。その際のチケット返金はなしとなります。また上映中止の可能性もございます。

・プレゼント・ファンレターはお控えください。プレゼントボックスも設置は致しません。

・感染症拡大や天変地異、その他主催者の判断により、開催中止や、内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合も、交通費や宿泊費などの補償はいたしかねます。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

・営利を目的として転売された入場券及びインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券による御入場はお断りします。

・チケットは第三者への転売やオークションでの転売を固く禁止致します。その理由、目的に関わらず一切の転売を禁止しております。転売行為にて入手されたチケットでのイベント入場は、お断り致します。

・車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベントの予定は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・劇場内での写真撮影（携帯カメラ含む）や録音は固くお断りいたします。

・いかなる事情が生じましても、ご購入後・お引き換え後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

※掲載の際には、「(C)BanG Dream! Project」の記載をお願いいたします。