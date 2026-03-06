原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」ライブ・ビューイング 開催決定！
京都と鎌倉で開催される原 由子のソロデビュー45周年を祝うアニバーサリーライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』。キャパシティを大幅に超えるチケットエントリーが殺到したことを受け、最終日である4月7日（火）の鎌倉公演を全国各地の映画館にてライブ・ビューイングを実施することが決定した！
1978年にサザンオールスターズでメジャーデビューし、1981年からはソロとしても活動を続け「恋は、ご多忙申し上げます」「ハートせつなく」「花咲く旅路」「鎌倉 On The Beach」など数々の名曲をリリースしている原 由子。昨年はサザンオールスターズとしてオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースし各音楽ランキングの首位を席巻し注目を集めた。また同作を手に開催した全国ツアーは全国13箇所26公演を実施し、会場とライブ・ビューイングを含む約75万人を動員するなど大きな話題となった。
原 由子が2026年4月21日（火）にソロデビュー45周年を迎えることを祝して開催が発表されているのが、ライブ『伊右衛門 presents 原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』。「京都物語」「鎌倉物語」「鎌倉 On The Beach」など原の楽曲にたびたび登場する土地である2つの古都で紡ぐ4日間のライブだが、情報解禁後、キャパシティを大幅に超えるチケットエントリーが殺到。チケットの入手が叶わなかった方々の熱烈な要望に答えるかたちで、最終日となる4月7日（火）鎌倉芸術館 大ホール公演のライブ・ビューイングが実施されることが決定した！
原 由子の記念すべき節目を祝う特別な一夜。ぜひお近くの映画館で、本会場さながらの臨場感溢れるライブ・ビューイングをお楽しみいただきたい。
【実施概要】
＜タイトル＞
原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」ライブ・ビューイング
＜日 時＞
2026年4月7日（火）18:30開演
＜会 場＞
全国各地の映画館
・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/hara2026live/
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
＜料 金＞
4,500円（税込／全席指定）
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※チケットをご購入の際、チケット代以外に各種手数料がかかります。
＜チケットスケジュール／お申込み＞
【サザンオールスターズ応援団会員先行（抽選）】
2026年3月6日（金）18:00 ～ 3月10日（火）23:59
◎サザンオールスターズ応援団：https://fc.southernallstars.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=SASFC&id=1946(https://fc.southernallstars.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=SASFC&id=1946)
※会員の方は上記リンクより会員ページにログインして詳細をご確認ください。
＜受付対象会員＞
既会員の方：2026年3月6日（金）現在会員期限有効の方
新規入会の方：チケット先行受付期間内に、「サザンオールスターズ応援団」へご入会（入金）手続きが完了している方
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※プレリクエストと同じ受付期間となっておりますが、サザンオールスターズ応援団会員先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、確実に当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。
【プレリクエスト（抽選）】
2026年3月6日（金）18:00 ～ 3月10日（火）23:59
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/hara2026live/
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
【一般発売（先着）】
2026年3月30日（月）18:00 ～ 4月7日（火）18:30
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/hara2026live/
◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
※インターネットでのご購入は、クレジットカード決済限定となります。
※映画館でのチケット販売はございません。
《チケットに関する注意事項》
※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。
※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。
※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。
《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》
◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/
※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＝＝＝＝＝
原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」
ライブ・ビューイング情報サイト：https://liveviewing.jp/hara2026live/
主催：アミューズ
配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
◆原 由子 45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/hara2026live
【注意事項】
《上映について》
※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手や声援などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。
※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。
※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。
《撮影・録音行為について》
※カメラ・スマートフォンなどのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。
※映画館で上記の行為が行われた場合は、記録された内容を削除のうえ、ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。
《映画館について》
※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。
※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
《座席について》
※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。
《車いすについて》
※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。
※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。
※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。