第一弾の好評を受け「JOURNAL STANDARD FURNITUREコラボ第二弾」3/6より限定発売。累計5万台発売の真空保存容器「OoBLE rice stocker」

サマリー

株式会社あかねの

第一弾で早期完売となった限定グレーカラーが再登場。今回は新たにミニサイズ（6.5L）を追加し、ノーマル（13L）とあわせた2サイズ展開で発売します。

累計5万台を突破した真空保存容器「OoBLE rice stocker」のJOURNAL STANDARD FURNITUREコラボ第二弾モデルです。

真空保存機能を核として歩んできた「OoBLE」

OoBLE rice stockerは、主に米びつとしての使用を想定し、真空保存機能を軸に食材の品質維持を追求した保存容器です。

容器内を最大－35hPaまで減圧する構造により、酸素や湿気の影響を抑え、食材の酸化や風味低下を防ぎます。第三者機関による試験では、水分量や風味を長期間維持できることが確認されています。

実際のユーザーからも「まとめ買いしたお米を最後までおいしく食べられる」といった声が寄せられています。シリーズ累計販売台数は5万台を突破。現在はホワイト・ブラックの2カラー、ノーマル（13L）・ミニ（6.5L）の2サイズで展開しています。

第一弾で実現した、OoBLEの機能性とJOURNAL STANDARD FURNITUREのインテリア性の融合

2025年7月、真空保存機能を核として歩んできた「OoBLE」と、インテリア性を追求するJOURNAL STANDARD FURNITUREによる初のコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションは、既存のノーマルサイズ（13L）をベースに展開。

JOURNAL STANDARD FURNITURE監修のもと、空間との調和を意識したデザインを採用しました。

光沢を抑えたグレーとマット仕上げにより、従来のステンレス特有の反射を抑え、キッチンやダイニング空間に自然に馴染む仕上がりとなりました。

真空保存という機能性とインテリア視点が融合することで、唯一無二のプロダクトが誕生しました。

好評により第一弾は販売期間を待たずに完売、Makuake同コラボ最大規模を記録

当初3ヶ月間の販売を予定していましたが、想定を上回る反響により約2ヶ月で完売となりました。

応援購入総額は3,000万円以上を達成しています。

さらに本プロジェクトは、MakuakeにおけるJOURNAL STANDARD FURNITUREコラボレーションとして、売上金額・購入件数ともに最大規模（2025年9月時点）を記録しました。

好評を受け、2026年3月6日 第二弾のリリースが決定。同デザインのミニサイズを追加し、2サイズで展開。

第一弾はノーマルサイズ（13L）のみでの展開でしたが、公開後早期完売となり、大きな反響をいただきました。前回特に多く寄せられたのが、「同じデザインでミニサイズも展開してほしい」という声でした。こうした要望を受け、2026年3月6日、JOURNAL STANDARD FURNITUREとのコラボレーション第二弾が決定。

第一弾と同じ光沢を抑えたグレーとマット仕上げのデザインを踏襲し、新たにミニサイズ（6.5L）を追加します。今回はノーマルサイズ（13L）とあわせ、2サイズ展開での発売となり、スペースや用途に応じてお選びいただけます。

光沢を抑えたグレーとマット仕上げで空間に馴染み、鮮度を保つ真空保存容器

本モデルは、JOURNAL STANDARD FURNITURE監修のもと、空間との調和を重視して設計された数量限定仕様です。

色味や質感の細部にまで配慮し、キッチンやダイニングに自然に溶け込む佇まいを追求しました。

保存容器でありながら、空間を構成する一つのインテリアとして成立するデザインに仕上げています。

真空保存という確かな機能を備えながら、暮らしの空間価値を高める限定モデルです。

代表コメント

私たちはこれまで、真空保存という機能を軸にプロダクト開発を行ってきました。第一弾ではJOURNAL STANDARD FURNITUREのインテリア性が加わり、多くの反響をいただきました。

皆さまのご支援のもと、再びコラボレーションが実現し、機能・デザイン・サイズのすべてにおいて、より“暮らしの道具”としての完成度を高めています。

前回、完売によりご購入いただけなかった方や、サイズ展開の面で見送られた方にも、ぜひご検討いただきたいモデルです。真空保存の機能とインテリア性が共存する新たな価値を、ぜひ体感してください。（株式会社あかねの 代表取締役 立岩 剛）

第二弾モデル概要

※上記画像の商品は発売中のホワイト／ブラックです。

商品名：OoBLE rice stocker JOURNAL STANDARD FURNITURE コラボモデル

展開サイズ：ミニ／ノーマル

容量：ミニ（6.5L）／ノーマル（13L）

定価：ミニ 18,700円（税込）／ノーマル 22,000円（税込）

※最大20%割引あり（詳細は下記サイトをご覧ください）

販売場所：Makuakeサイト内

（https://www.makuake.com/project/ooble05/）