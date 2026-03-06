「魔道祖師」の墨香銅臭が描く中国BLファンタジー最新作堂々完結！「天官賜福 6」2026年7月15日(水)頃 発売決定！新規描き下ろしイラストを使用した豪華グッズ付きの特装版も同時発売！

株式会社アニメイトホールディングス

■特装版セット内容

＜セット内容＞

１.書籍「天官賜福」6巻

２.イラストカード（12枚）

３.クリアキャラクターカード（13枚）

４.描き下ろしアクリルスタンド

５.金属しおり

６.カラーイラスト色紙

７.書き下ろし複製サインカード

通常版＆特装版のご予約は全国書店にて受付中！

■商品情報

タイトル：天官賜福 6

著：墨香銅臭

装画:日出的小太陽

訳者:鄭穎馨

判型：四六判

発売日：2026年7月15日(水)頃

定価：

通常版：2,530円(税込)

特装版：9,900円(税込)

レーベル：ダリアシリーズユニ

発行：株式会社フロンティアワークス

■特典情報

〇有償特典

＜アニメイト限定セット：有償特典＞

・全巻収納BOX

特装版セット販売価格：10,000円＋税

通常版セット販売価格：3,300円＋税

＜ステラワース限定セット：有償特典＞

・タペストリー＆缶バッジ

特装版セット販売価格：11,000円＋税

通常版セット販売価格：4,300円＋税

〇無償特典

＜紀伊國屋書店＞

描き下ろしイラストプリント入りレシート

＜書店特典（一部）＞

イラストカード

※通常版・特装版どちらの購入も対象となります

※なくなり次第終了となります

■「天官賜福とは」

アジアを中心に全世界でファンを獲得し、日本語版小説は累計40万部を突破した

大ヒット中国BL小説「魔道祖師」の著者・墨香銅臭の最新作。

架空の古代中国を舞台とした美しく壮大な世界観の中で、主人公・謝憐（シエ・リェン）を巡る800年にわたる物語が紡がれる。2018年のWEB連載完結後も、漫画・アニメなどのメディアミックスが展開されており、

その人気は勢いを増し続けている。日本では2021年にアニメが上陸し、大きな話題となった。

■天官賜福 あらすじ

仙楽国の太子・謝憐（シエ・リェン）は、十七歳の若さで飛昇し天界の武神となった。

しかし、自らの行動が原因で二度も天界を追放されてしまう。

それから八百年後――。

三度目の飛昇を果たし天界に復帰したものの、今や謝憐（シエ・リェン）の信徒は残っておらず、

他の神官たちからもはみ出し者扱いされてしまうのだった。

地道に信徒を獲得しようと下界で一人奮闘する謝憐（シエ・リェン）は、ある日、

三郎（サンラン）と名乗る美しい少年に出会う。

行くあてがないと言われ共に過ごすようになり、慕って くれる彼と仲を深める謝憐（シエ・リェン）。

だが、なぜか天界や鬼界に詳しい三郎（サンラン）には秘密があるようで――？

■C表記

(C)Mo Xiang Tong Xiu/tai3_3_/Beijing Jinjiang Original Network Technology Co., Ltd./Frontier Works Inc.

特設HP：http://www.fwinc.jp/daria/uni/series/tgcf/

公式X：https://x.com/daria_uni

公式Instagram：https://www.instagram.com/daria__uni/