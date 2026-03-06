昨年完売した名品、「マルモアのフレアスカート」がミモレストアで再販開始！華やかな黒で春夏のシンプル服をアップデート

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」では、昨年秋に販売し好評をいただいた、ミモレ別注「マルモア 64クロスロングスカート」を再販開始いたしました。

【ミモレ別注】マルモア 64クロスロングスカート

こちらのスカートは、アウトドアウエアにも使われる丈夫さと、自然な光沢とハリ感を持つ「60/40 クロス」（ロクヨンクロス）の生地を使用。リッチに見えつつ機能性にも優れた素材とデザインは、デイリーシーンに幅広くマッチし、ワンツーコーデが増えてくる春夏のシンプル服をアップデートしてくれます。

オール黒の装いも華やかに決まる！スタイリスト福田真琴さんのアレンジ

「“ロクヨンクロス”は程良いハリのある生地で、フレアシルエットを美しくキープしてくれます。しなやかな光沢があるのでパーティやオケージョンにもぴったり。タックがたっぷりと入ったスカートの立体感が本当に綺麗で、穿くだけで気分がアップ。ウエストは後ろ側だけゴムになっているので、きちんと見えつつ食事や着席シーンもストレスなく過ごせます。」（福田さん）

シンプルなトップスも華やかにしてくれる“主役スカート” スタイリスト水野さんのアレンジ

「黒いスカートやボリュームのあるスカートは、ワントーンでまとめてワンピースのように見せる着方が好きです。マキシ丈ほど長すぎず、膝が隠れる着丈なので、ロングブーツ、ショートブーツ、フラットシューズなど、どんな靴とも好バランス。ハリのある生地感のおかげでエレガントに仕上がり、後ろがゴム仕様なので穿き心地も快適。お腹まわりが気になる私でも、きゅっと締まって見えるのに窮屈感がないのがうれしいポイントです」（水野さん）

【商品情報】

【ミモレ別注】マルモア 64クロスロングスカート

販売価格：\28,600（税込）

サイズ：ONE SIZE

ウエスト：68～78cm、ヒップ：160cm、総丈：総丈：90cm、ベルト幅6cm

素材：綿54％、ナイロン46％、別布：ポリエステル100％

選択方法：手洗い可

▶ご購入はこちらから https://k2cstore.com/products/ml-250027?_pos=1&_sid=cbb35a1af&_ss=r(https://k2cstore.com/products/ml-250027?_pos=1&_sid=cbb35a1af&_ss=r)

ワンサイズ展開ですが、ウエストの後ろ部分がゴム仕様なので幅広い体型に馴染みやすく、多少の体重変化にも対応可能です。今回も期間限定、数量限定での販売中です。

