見逃し厳禁！【オンラインストア限定】総額50万円分お買い物券が当たる！ギャラリーレア 春のご褒美キャンペーンを開催

■キャンペーン概要

株式会社サークラックス

・見逃し厳禁!【オンラインストア限定】総額50万円分クーポンが当たる!春のご褒美キャンペーン

・期間： 3/6(金)～4/5(日)

・応募方法

1.当社公式Instagramアカウントをフォロー

2.キャンペーンのリールを保存

3.「自分へのご褒美に欲しいもの」をコメント

また、キャンペーン投稿をメンションしてストーリーズでシェアしていただけますと幸いです。

※必須ではございません。

■プレゼント内容

1位：20万円分クーポン × 1名様

2位 ：10万円分クーポン × 2名様

3位 ：5万円分クーポン × 2名様

■クーポンの使い方（例）

クーポンは自由にご利用いただけます。

・20万円のバッグをそのまま購入

・15万円の小物＋5万円のジュエリー

・10万円＋10万円の組み合わせ

・5万円アイテムを4点選ぶ

・憧れのバッグやジュエリーを20万円割引でお得に購入

など、カテゴリーの制限はありません。

■補足・注意事項

・当選者の方へは 公式InstagramのDMにてご連絡します。

・賞品発送は 4月中旬頃を予定しております。。

・お客様情報は当選連絡・発送以外には使用せず、外部に漏れないよう厳重に管理いたしますので

ご安心ください。

■ 各クーポンのご利用について

・各クーポンは、1回のお会計でのみご利用可能です。

※金額を分けてのご利用（分割会計）はできません。

■ 差額・残額について

・クーポン額（割引額）以下の 商品をご購入の場合、差額の返金・繰越はできません。

また、未使用の残額は消滅となります。

■ ご応募に関するご案内

誠に恐れ入りますが、 当社関係者および本キャンペーン運営に関わる方のご応募はご遠慮いただいております。 あらかじめご了承くださいませ。

■ギャラリーレアについて

『FIND YOUR SOMETHING SPECIAL』

「お客様にとって特別なものは何か」を追求し、皆様の特別な存在になれるよう挑戦していきます。

ギャラリーレアは、オークネット(東証プライム：3964)のグループ会社(株式会社サークラックス)です。

ギャラリーレアは3つの事業を展開しています。

・店舗事業

・EC事業

・オークション事業

加速する時代の変化を嗅ぎ分けながら、成長を続けていきます。

店舗事業

買取

豊富な知識と確かな鑑定眼でお客様満足を獲得しております。

各実店舗での店頭買取のほか、宅配買取、出張買取、LINE査定も行っており、様々なお客様のライフスタイルに合わせた買取方法をご提案。

買取した商品のうち価値の高いもの、状態のいいものだけを厳選して販売しております。

販売

東京、大阪を中心に店舗展開を行い、ブランド品や宝飾品等の販売、及び買取を行っております。

バッグを中心としてブランド品全般を扱う店舗「GALLERY RARE」のほか、「TIMEZONE」の名称で時計専門店を展開しております。

英語・中国語対応が可能な体制を構築し、日本国内だけでなく海外からのお客様にも販路を拡大しております。

EC事業

自社公式サイトのほか、楽天、ヤフーをはじめとする各種ショッピングモールを通じて、インターネット上でのブランド品（時計、バッグ、宝飾品）の販売を行っております。

ebay等の海外ECモールにも出店し、現在は海外のお客様への販売にも力を入れております。

安心してお買いものを楽しんでいただけるよう、店舗と連携し、様々なサービスを展開しております。

ご注文・商品の受取りを多様なチャネルから提供、お客様のライフスタイルに合わせた環境づくりを目指します。

オークション事業

大阪を拠点とし、同業者間取引（BtoB）のオークション「日本アンドバンストオークション」を主催。BtoB取引の場を提供しております。

単に商品を売買するだけでなく、同業者間での情報交換、人脈形成や自社の教育研修の場としても活用し、他の事業との相乗効果を生み出しております。

日本最大級の1dayオークションとして運営しております。

参加者様へよりよいサービス提供を目指し、独自の形式を採用。これからも進化を続けてまいります。

・ギャラリーレア：https://www.g-rare.com/

■サークラックス会社概要

会社名：株式会社サークラックス

所在地：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

代表者：代表取締役社長CEO 工藤 節

設立年月日：2004年3月1日

事業内容：国内外ブランドのアパレル・バッグ・時計・貴金属の買取・販売

株主：オークネット100％

■オークネット会社概要

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア (〒107‐8349)

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日：1985年6月29日

資本金：1,807百万円 （2024年12月31日現在）

連結売上高：55,910百万円（2024年12月期）

連結従業員数：1,060名（2024年12月31日現在）

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、

中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式：東証プライム（証券コード：3964）

URL：https://www.aucnet.co.jp/