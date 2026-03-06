【大阪府】深北緑地の夜空へ舞い上がるランタンの灯りが、忘れられない特別な一夜を描き出します。『深北緑地サンクスランタン2026』４月11日（土）、12日（日）開催決定！

トライト株式会社3月10日(火)AM10:00より、お得な超早割チケット発売開始！

トライト株式会社（本社：大阪府守口市、代表：山田康生）は、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、LEDの灯りを宿した熱気球型ランタンが夜空を彩る『深北緑地サンクスランタン2026』を開催します。深北緑地の木々に囲まれた広大な芝生広場には、最大1,000基のランタンが舞い上がる壮麗な光景が広がり、訪れる人々を幻想的な非日常へと誘います。会場には大道芸パフォーマンスや多彩なグルメキッチンカー、お子さまに人気のエア遊具や縁日も登場し、昼から夜まで一日を通して楽しめる内容となっています。打ち上げ用ランタンは、公式サイトにて2026年3月10日（火）午前10時より数量限定で販売いたします。2日間だけの特別な夜。大切な人とともに、心に残るひとときをお過ごしください。

公式サイト：https://tlight.jp/thankslantern-fukakita/

■深北緑地サンクスランタン2026のご紹介

画像はイメージです。夜空に浮かぶ幻想的なランタン

サンクスランタンは、アジアの伝統行事「天灯（スカイランタン）」を由来とし、願いを込めて空へ放つ文化を安全に再現した日本独自の進化形ランタンです。火を使わず環境に配慮したLED仕様で、夜空に無数の光が舞い上がる幻想的なイベントとして全国に広がっています。

大道芸人の圧巻パフォーマンス！

ジャグラー みぞん

小柄ながらもパワフルな存在感で、あらゆる物を自在に操る圧巻のジャグリングを披露します。確かな技術力に裏打ちされたパフォーマンスは、スピード・正確さ・表現力のすべてが一級品。さらに、獅子舞や皿回しといった和芸、バランス芸、マジック、イリュージョン、サイエンスショー、アートバルーン、アクロバットなど、多彩なジャンルを縦横無尽にこなすマルチエンターテイナー

華麗なジャグリングに魅了されますエンターテイメント性バツグンのマジックショー

Entertainer MIKIYA

観客をただ驚かせるだけでなく、巧みな話術とテンポの良い展開でしっかりと引き込み、会場を一体で盛り上げる本格マジックショー。水晶玉が宙に浮いて見える不思議な動きを生み出すコンタクトジャグリングは、関西屈指の技術を誇り、そのスタイリッシュなパフォーマンスにコメディ要素も加わって、思わず引き込まれる魅力にあふれています。さらに、観客との距離を一気に縮めるライブ感と臨場感が加わり、子どもから大人まで夢中になるステージが展開されます

おいしいグルメが楽しめるバラエティー豊かなキッチンカーが登場！

おいしいグルメが楽しめるキッチンカーが勢ぞろいし、会場に華やかな香りと活気を添えます。写真映えするスイーツから、しっかりお腹を満たしてくれる本格グルメまで、多彩なメニューが一度に味わえるのが魅力です。家族や友人とシェアして楽しんでください

お子様に人気の超大型エア遊具！

元気いっぱいに遊べる15×10m級の超大型のぽよぽよ遊具は、巨大すべり台やトランポリンなどワクワクする仕掛けがぎっしり詰まった大人気アトラクションです。全身を使ってとんだりはねたり、親子で一緒に体を動かしながら、にぎやかで活気あふれる時間を過ごせます

縁日遊びでお祭り気分も楽しめる！

スーパーボールすくい、くじ引きなど、親子で楽しめる縁日でお祭り気分を味わえます。キラキラ光るスーパーボールが水にぷかぷか浮かんでいるだけで、まるで宝石の池みたい！子どもも大人も、ついつい夢中になっちゃいます。「何が当たるか…。」その緊張感と期待感が魅力のくじ引きで豪華景品をGETしてください！

世界にひとつのオリジナルグッズ作りに挑戦しよう！

いろんなオリジナルグッズ作りが楽しめるワークショップが登場し、会場は“かわいい”があふれる創作タイムに包まれます。スノードームやジェルボトル、キーホルダー、カスタムペンなどの定番アイテムに加え、3Dブレスレットやホイップデコなど、ときめくメニューがいっぱい。好きな色やパーツを選びながら、自分だけの“世界にひとつのかわいいアイテム”を作れるのが魅力で、完成した作品は思わず写真に撮りたくなる仕上がりになります。

【料金】

◆入場料：無料

◆ランタンチケット

超早割：3,900円（税込）／ WEB販売期間：3/10(火)AM10:00～3/15(日)

早割 ：4,900円（税込）／ WEB販売期間：3/16(月)～3/31(火)

通常 ：5,500円（税込）／ WEB販売期間：4/1(水)～4/10(金)

当日 ：6,000円（税込）／ WEB販売＆会場での現金販売：4/11(土)・12(日)

チケット購入はコチラ：https://tlight.jp/thankslantern-fukakita/(https://tlight.jp/thankslantern-fukakita/)

※価格はランタン1基あたりのご購入金額です。

※ランタン打ち上げ参加にはチケットの購入が必要です。

※ランタン１基で４名様まで打ち上げにご参加いただけます。

（小学生未満の未就学児は人数に含まれません）

※サンクスランタンはトライト株式会社のオリジナルデザインです。（意匠登録申請中）

◆ぽよぽよ遊具（エア遊具）

お一人1回15分：500円（税込）／ 会場での現金販売

※縁日、ワークショップ、キッチンカーは、ご利用ごとに料金が発生いたします。

※大道芸人のパフォーマンスは無料でご覧いただけます。

【イベント概要】

名 称：深北緑地サンクスランタン2026

会 場：深北緑地 芝生広場 （〒572-0816 大阪府寝屋川市河北中町40）

開催日：2026年4月11日（土）、12日(日)

営業時間：11:00～20:00（ランタン打ち上げ19:30予定）

主 催：トライト株式会社

【タイムスケジュール】

11:00 開場

17:00 ランタン配布開始

19:00 ランタン配布終了

19:30 ランタンリリース

20:00 イベント終了

【公式イベントHP】

https://tlight.jp/thankslantern-fukakita/

公式SNSアカウント（Instagram）

＠thankslantern_official(https://www.instagram.com/thankslantern_official/?hl=ja)

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

トライト株式会社 営業部 イベント企画・広報課：小山 （こやま）

TEL：06-6995-4163（平日午前9：00～12：00、午後13：00～17：30）

E-mail：event@tlight.jp

本社所在地：大阪府守口市梅園町8-1

ホームページ：https://tlight.jp/

主要サービス：LEDイルミネーション製品の製造、各種イベント企画運営