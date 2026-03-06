東京2025世界陸上における余剰食品の活用実証を実施　子ども食堂・福祉団体等（約40団体）へのマッチング・配送を実施！～

一般社団法人サステイナブルフードチェーン協議会

一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会（略称：SFA／代表理事：入江満美、以下、本協議会）は、東京都の大学研究者による事業提案制度により採択された専修大学提案「未来を担う子どもたちへの食品寄贈事業」の一環として、今回は、東京都内で開催される大型イベント開催時に発生する食品ロス食材を、おいしいまま、食を必要とする方々を支援している団体にて活用いただくため、2025年9月に開催された「東京2025世界陸上」において、地域団体等と連携した余剰食品の活用に関する実証を行いました。

競技・練習会場である国立競技場や都内各練習会場等で選手・スタッフ用に提供された、まだおいしく食べられるバナナを、本協議会は大会期間を含む約２週間、大田区を中心に活動する特定非営利活動法人（以下、NPO法人）フードバンク大田の協力を得て、各会場におけるバナナの回収から活用までのマッチング・配送を実施しました。都内の社会福祉協議会・フードバンク・子ども食堂をはじめとする子ども支援・福祉団体約40団体において約3900本（重量約730kg)のバナナが活用されました。

通常、こうしたイベント会場で発生する余剰食品の数量を事前に予測することが難しいことから、余剰食品の回収から活用まで行うことは難しいのが実情です。また、仮に余剰分を把握することができてもどこが必要としているかわからない、またマッチング等に労力がかかり対応できないケースが多く、ほぼ廃棄するしかない状況でした。

今回、SFAとNPO法人フードバンク大田が連携し、余剰発生から活用までの動きを即日で対応できる体制を構築するとともに、都内の約40拠点の都内社会福祉協議会やフードバンク、子ども食堂をはじめとする子ども支援・福祉団体の理解・協力を得ることで実現できました。

これらの団体からは、「甘くておいしい！」「子どもたちが喜んで食べています。ありがとうございます。」「子どもたちだけで手軽に食べることができる栄養価の高いバナナはありがたい」といった声をいただくことができました。

今回の実証で成功した取組スキームは、大規模なイベント時における余剰食品の活用に関する貴重な先例となり、 SFAも参加して策定された消費者庁の「食品寄附ガイドライン」（2024年12月公表）のブラッシュアップを図ることに大きく寄与するものと考えます。

SFAは、引き続き食品ロスにおける課題の解決や“地域共生社会”の実現に向け貢献してまいります。

一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会（略称：SFA）とは

HP：https://www.j-sfa.net/

Facebook： https://www.facebook.com/sustainablefoodchain

食品ロス削減など1社では取り組むことが難しい、フードサプライチェーンにおけるサスティナビリティの課題について、緩やかなネットワークでつながった有識者と食品産業企業・団体が解決策を検証していくコンソーシアムです。

SFAでは、以下の取り組みを推進しています。

１.『こどもスマイリング・プロジェクト』

未来のサスティナブルな消費者を育てる食育を通じて、食品産業と子ども食堂をはじめとする子ども支援・福祉 団体を運営されている方々と関係を構築し子ども支援につなげるプロジェクト。

HP： https://j-sfa.net/kodomo-smilingpj/

２.『プラスチックの2Rに関する勉強会』

プラスチック資源循環法施行に向けて、食品産業における廃プラスチックの発生を減らす、なくすための具体的な取り組みを検討する勉強会の開催。

３. 『Honeybees’ Community』

食品ロス削減などの課題解決に取り組む学生団体等の取組を紹介し、行動する人を増やすための

オンラインプラットフォーム。

４.未来を担う子どもたちへの食品寄贈事業(東京都採択事業)

東京都が都内の大学研究者から事業提案を募集し、都の施策に反映させる事業提案制度に、弊会理事・専修大学商学部渡辺達朗教授が立案した「子どもへの食品寄贈事業」が採択され、SFAもプロジェクトに参画し、2023年度から3年間実施。

５.未利用食品の供給体制構築緊急支援事業（農林水産省助成事業）

未利用生鮮食品寄贈による子どもの食健全化に向けた寄贈スキーム 「フードブリッジ」構築プロジェクト。

こどもスマイリング・プロジェクトとは

HP：https://j-sfa.net/kodomo-smilingpj/

未来のサスティナブルな消費者を育てる食育を通じて、食品産業と子ども食堂をはじめとする子ども支援・福祉団体を運営されている方々と関係を構築し子ども支援につなげるプロジェクト。

●職業体験型食育プログラム

未来のサスティナブルな消費者を育てる食育プログラムの提供を通じて、食品産業と子ども食堂をはじめとする子ども支援・福祉団体を運営されている方々と直接信頼関係を構築し、子ども食堂をはじめとする子ども支援・ 福祉団体に通う子どもたちを対象に、エシカル消費が学べる食育プログラム「職業体験型食育プログラム」を提供し、子どもたちの心と体の成長に必要な『食』や食に関わる『職』の経験機会を提供し、食品企業の様々な取組みへの理解と地域への貢献を通じた持続可能な社会を目指す仕組みの構築を目指しています。

●ハートドライブキャンペーン

夏・冬休み期間に「食」の貧困を抱える子どもたちに、通常販売する食材を企業から提供いただき、寄贈できる機会を創出するモデル事業として実施。子ども支援・福祉団体に通う子どもたちを対象に、それぞれの拠点に合わせた配布方法で食材を提供し、休み期間の子どもたちの食の困窮の一助となるよう食品寄贈のモデル事業として実施。

●その他

・寄贈食品の多様化に合わせた物流実証・食品寄贈時の中間組織（マッチング機能）の実証

・食品寄贈時の留意点をまとめたガイドライン策定に向けた知見共有・提言・講演など