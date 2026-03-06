警察庁特別防犯対策監 杉良太郎氏　宮崎県都城高等学校にて講演会を実施

「ストップ・オレオレ詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチーム

この度、警察庁特別防犯対策監の杉良太郎氏が、宮崎県都城市にある都城高等学校を訪問。特殊詐欺被害防止に関する話を絡め、講演会を実施しました。

■杉対策監「特殊詐欺はそんなに軽いものではない」

杉対策監は、集まった生徒に対して話をしていく中で、特殊詐欺の内容についても触れ「特殊詐欺は今や高齢者だけでなく、皆さんのような若い世代も狙われています。」と話し、「全員が自分は騙されないと思っている。特殊詐欺はそんなに軽いものではない。計画的に訓練された組織が、様々な手を使って騙してくるものなんです」とその悪質性について語りました。

また、特殊詐欺の中でも若い世代にも被害が拡大している投資詐欺についても触れ、「儲かる話は決して人にはしません。そういった話が出てきたら詐欺を疑わなくちゃいけない」と生徒たちに呼び掛けました。

また、杉対策監は学生世代が対象となる犯罪実行者募集（いわゆる闇バイト）にも触れ、 「世の中、簡単にお金が手に入ることはありません。例えば『簡単に物を運ぶだけでいいから』など、それで高収入を得られるというような甘い話はありません。甘い話に乗ってしまったら、どこに行くか…少年院、大人になると刑務所です。軽い気持ちでそのようなバイトに誘導されないようにも気を付けてください」と犯罪に加担する立場にならないように意識をすることの大切さも語りました。

■杉対策監「ぜひ国際電話利用休止の申し込みを」

杉対策監は特殊詐欺被害防止への対策について「詐欺の電話は海外からかかってくることが多い。その上で、今、簡単に海外からの電話をストップすることができるということを知ってほしい」と話し、「この申し込みは無料でできますし、業者が家に来て工事をするということもありません。このことを皆さんから家族の方にも話してもらい、是非申し込んでいただきたい。」と国際電話利用休止の申し込みを呼び掛けました。

最後に杉対策監は「今や数千億という信じられないほどの被害が出てきている」とその被害規模についても触れ、「今や特殊詐欺は身近な犯罪なので十分注意してほしい」と注意喚起を行いました。

■「ストップ・オレオレ詐欺47～家族の絆作戦～」プロジェクトチーム（略称：SOS47）は、全国で被害が相次ぐ特殊詐欺等に関する知識や被害防止策を分かりやすく伝え、特殊詐欺被害を防止するため、2018年より、全国47都道府県警察と共に対策及び広報啓発活動を行っています。



【開催概要】

■催事名：宮崎県都城高等学校 講演会

■実施日：2026年2月9日（月）

■実施会場：久保学園都城高等学校

■出席者：警察庁 特別防犯対策監 杉良太郎氏