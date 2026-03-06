Dragon Ash、大塚に誕生する新ライブハウス「大塚FUTURE:」オープニング記念公演に出演決定
東京・大塚に新たに誕生するライブハウス「大塚FUTURE:」のオープニングスペシャル公演として、
2026年4月1日（水）に「FUTURE: PREMIUM LIVE」を開催します。
記念すべきオープニング公演には、日本のロックシーンを代表するアーティスト Dragon Ash の出演が決定しました。
キャパシティ350人の新ライブ空間で開催される特別公演として、アーティストと観客の距離が近いプレミアムなライブ体験を提供します。
公演概要
■タイトル：
大塚FUTURE :OPENING SPECIAL公演
「FUTURE: PREMIUM LIVE」
■ARTIST：
DragonAsh
■日程：
2026年4月1日（水）
■会場：
大塚FUTURE:
■時間：
開場 18:30 開演19:30
■席種：
オールスタンディング
■料金：
5,500円（税込・ドリンク別）
未就学児入場不可・小学生以上チケット必要
購入はチケットぴあにて(FC先行→一般)
会場概要
ステージ斜め
ステージ
ライブフロア
音響照明機材
BARエリア
楽屋
* 施設名称：「大塚FUTURE:」
*住所： 東京都豊島区北大塚２丁目１３－１ba07 B1
*最寄駅：JR大塚駅徒歩30秒
https://maps.app.goo.gl/eVK1dLQRV55nDQqn6
* キャパシティ：350名(スタンディング)
* ステージサイズ：幅9m × 奥行5m
OPEN時期：2026年3月1日
HP:https://otsukafuture.jp
会社概要
株式会社NIC
所在地 東京都渋谷区道玄坂2-21-7 第8矢澤ビル2F
代表者 代表取締役 岩城 貴史
事業内容 ライブハウス事業／イベント事業／芸能プロダクション事業
URL https://nic-tokyo.jp/