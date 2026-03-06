アウトドア×炊飯器で簡単チョコフォンデュ！キャンプや公園にも持参できる1合サイズが大活躍
本体重量1kgの軽量&小型炊飯器だからアウトドアへも持ち出しやすい『ていとうシェフ ちびっこ』。
家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はオフィシャルサイトにて、3月6日（金）より小型炊飯器『ていとうシェフ ちびっこ』（r2423）のセールを実施しております。
思わず歓声! 小型調理器で叶える“外チョコフォンデュ体験”
チョコレートが溶け出すときの香りだけでも歓声が上がります!
春が近づく3月は外ごはんが気持ちいい季節。いつもでかける公園で、ちょっと特別な時間を過ごしてみませんか？
電源がない公園やキャンプ場でも、ポータブル電源と小型調理器があれば、その場で楽しめる“あつあつチョコフォンデュ”。子どもが大喜びするデザート作りで活躍するのが 一合炊きサイズの小型調理器『ていとうシェフ ちびっこ』です。
『ていとうシェフ ちびっこ』はコンパクトなのに本格調理が可能。少量を手軽に温められるから、デザート作りにも最適です。
乗ってきた自転車のバッテリーをキャンキャンパーの『チャリパワー』（ivt2499）にはめ込み、『ていとうシェフ ちびっこ』のコードをつなぐだけでセット完了。
電源がない場所なら、いつも使っているアシスト自転車のバッテリーを電源に変えるインバーター『チャリパワー』がおすすめ。いつもの移動手段を“持ち運べる電源”に変えることができ、アウトドアの楽しみ方が大きく広がります。
どちらも軽量・コンパクト設計で、子どもとのお出かけにも最適。家族や友達と過ごす週末が「忘れられない体験」に変わります!
チャリパワー :
https://cancamper.jp/products/ivt2499
生クリームと板チョコで楽しむ、濃厚チョコフォンデュ
超濃厚にしたい場合はバターを追加してもOK! 水分が入るとチョコが分離するため、フルールはしっかり水を拭き取ってください。
屋外でも手軽に楽しめるチョコフォンデュレシピ!簡単に手に入る材料だけで、デザートタイムを盛り上げます。
【材料 3～4人分】
板チョコレート……2枚
生クリーム……100ml（※牛乳でも代用可）
イチゴ、バナナなどお好みのフルーツ……適量
【作り方】
1.板チョコレートを細かく割る。
2.『ていとうシェフ ちびっこ』に、割ったチョコレートと生クリームを入れる。
3.調理モード「炊く」で加熱を開始。
4.ゴムベラなどでゆっくり混ぜながら溶かす。
5.チョコレートがなめらかに溶けたら完成。お好みの食材をディップしてお楽しみください。
内釜はノンスティック加工で、後片付けも簡単。
加熱しすぎるとチョコレートが分離する場合があります。溶けたチョコレートに艶が出たら、早めに召し上がるのがおすすめです。
『ていとうシェフ ちびっこ』で毎日の料理をもっと楽しく!
自家製ヨーグルトからローストビーフまで、様々な料理を1台で。オフィシャルサイトでは専用レシピを公開中。
コンパクトながら、炊く・40℃発酵・低温調理・揚げ物の4つのモードを搭載する『ていとうシェフ ちびっこ』。
ボタンひとつで本格的な料理が完成するので、毎日の調理が驚くほどラクになります。
内釜内の空いたスペースが少ないから蒸らす間も温度が下がらず、「炊く」モードで炊飯したごはんはふっくら。
さらに、300Wの低消費電力で火を使わないから、キャンプや車中泊でも大活躍。
一人暮らしのキッチンでも場所を取らず、毎日の食卓を手軽にグレードアップできます。
「毎日炊きたてのご飯を楽しみたい」「子どもとのおやつや簡単デザートも作りたい」そんな方にぴったりです。
オフィシャルサイトでは、『ていとうシェフ ちびっこ』専用の簡単レシピ集も公開中。日々の料理をもっと楽しく、もっと便利にする一台として、ぜひお役立てください。
お弁当用に少量のご飯を炊いたり、サブの調理家電として日常使いにも最適です。
ていとうシェフ ちびっこ（r2423）
オフィシャルサイトにてセールを実施中
通常販売価格\8,800→オフィシャルサイト価格\5,980
期間：3月6日（金）18:00～3月11日（水）17:59まで
・本体 W16.5×D12.6×H20.4cm
・定格電力300W
・調理モード 炊飯／発酵調理／低温調理／揚げ物
・計量カップ、しゃもじ、防熱カバー付き
詳細を見る :
https://sakalier.jp/products/r2423