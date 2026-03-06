アウトドア×炊飯器で簡単チョコフォンデュ！キャンプや公園にも持参できる1合サイズが大活躍

Areti株式会社本体重量1kgの軽量&小型炊飯器だからアウトドアへも持ち出しやすい『ていとうシェフ ちびっこ』。

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はオフィシャルサイトにて、3月6日（金）より小型炊飯器『ていとうシェフ ちびっこ』（r2423）のセールを実施しております。

思わず歓声! 小型調理器で叶える“外チョコフォンデュ体験”

チョコレートが溶け出すときの香りだけでも歓声が上がります!

春が近づく3月は外ごはんが気持ちいい季節。いつもでかける公園で、ちょっと特別な時間を過ごしてみませんか？



電源がない公園やキャンプ場でも、ポータブル電源と小型調理器があれば、その場で楽しめる“あつあつチョコフォンデュ”。子どもが大喜びするデザート作りで活躍するのが 一合炊きサイズの小型調理器『ていとうシェフ ちびっこ』です。

『ていとうシェフ ちびっこ』はコンパクトなのに本格調理が可能。少量を手軽に温められるから、デザート作りにも最適です。

乗ってきた自転車のバッテリーをキャンキャンパーの『チャリパワー』（ivt2499）にはめ込み、『ていとうシェフ ちびっこ』のコードをつなぐだけでセット完了。

電源がない場所なら、いつも使っているアシスト自転車のバッテリーを電源に変えるインバーター『チャリパワー』がおすすめ。いつもの移動手段を“持ち運べる電源”に変えることができ、アウトドアの楽しみ方が大きく広がります。



どちらも軽量・コンパクト設計で、子どもとのお出かけにも最適。家族や友達と過ごす週末が「忘れられない体験」に変わります!

生クリームと板チョコで楽しむ、濃厚チョコフォンデュ

チャリパワー :https://cancamper.jp/products/ivt2499超濃厚にしたい場合はバターを追加してもOK! 水分が入るとチョコが分離するため、フルールはしっかり水を拭き取ってください。

屋外でも手軽に楽しめるチョコフォンデュレシピ!簡単に手に入る材料だけで、デザートタイムを盛り上げます。



【材料 3～4人分】

板チョコレート……2枚

生クリーム……100ml（※牛乳でも代用可）

イチゴ、バナナなどお好みのフルーツ……適量

【作り方】

1.板チョコレートを細かく割る。

2.『ていとうシェフ ちびっこ』に、割ったチョコレートと生クリームを入れる。

3.調理モード「炊く」で加熱を開始。

4.ゴムベラなどでゆっくり混ぜながら溶かす。

5.チョコレートがなめらかに溶けたら完成。お好みの食材をディップしてお楽しみください。

内釜はノンスティック加工で、後片付けも簡単。

加熱しすぎるとチョコレートが分離する場合があります。溶けたチョコレートに艶が出たら、早めに召し上がるのがおすすめです。

『ていとうシェフ ちびっこ』で毎日の料理をもっと楽しく!

自家製ヨーグルトからローストビーフまで、様々な料理を1台で。オフィシャルサイトでは専用レシピを公開中。

コンパクトながら、炊く・40℃発酵・低温調理・揚げ物の4つのモードを搭載する『ていとうシェフ ちびっこ』。

ボタンひとつで本格的な料理が完成するので、毎日の調理が驚くほどラクになります。

内釜内の空いたスペースが少ないから蒸らす間も温度が下がらず、「炊く」モードで炊飯したごはんはふっくら。

さらに、300Wの低消費電力で火を使わないから、キャンプや車中泊でも大活躍。

一人暮らしのキッチンでも場所を取らず、毎日の食卓を手軽にグレードアップできます。

「毎日炊きたてのご飯を楽しみたい」「子どもとのおやつや簡単デザートも作りたい」そんな方にぴったりです。



オフィシャルサイトでは、『ていとうシェフ ちびっこ』専用の簡単レシピ集も公開中。日々の料理をもっと楽しく、もっと便利にする一台として、ぜひお役立てください。

お弁当用に少量のご飯を炊いたり、サブの調理家電として日常使いにも最適です。ていとうシェフ ちびっこ（r2423）オフィシャルサイトにてセールを実施中

通常販売価格\8,800→オフィシャルサイト価格\5,980

期間：3月6日（金）18:00～3月11日（水）17:59まで

・本体 W16.5×D12.6×H20.4cm

・定格電力300W

・調理モード 炊飯／発酵調理／低温調理／揚げ物

・計量カップ、しゃもじ、防熱カバー付き

詳細を見る :https://sakalier.jp/products/r2423