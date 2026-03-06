EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-第三弾アーティスト発表

株式会社 CULTURE AVENUEEARLY SUMMER FESTA 2026メインビジュアル

4/25(土)～5/17(日)にうみかぜ公園(神奈川県横須賀市)で開催するフェスイベント【EARLY SUMMER FESTA 2026-Music and Beer-】のライブ出演者を追加発表します。

ミュージックライブステージ

ライブ開催日程：4月25日(土)～5月17日(日) ※4/27、28、5/7、11、12、13、14、15は休演日

[NEW]加藤ミリヤ - 5/17出演[NEW]水曜日のカンパネラ - 5/17出演[NEW]SO-SO - 5/17出演[NEW]nobodyknows+ - 5/17出演[NEW]梅田サイファー - 5/17出演[NEW]SKRYU - 5/17出演

[出演者]

★が今回追加発表する公演情報

4月25日(土)：iON!/いぎなり東北産/ウマ娘 プリティーダービー/STU48/Devil ANTHEM./ドラマチックレコード/のんふぃく!/RE-GE

4月26日(日)：≒JOY ※2部公演

4月29日(水・祝)：UtaGe!/煌めき☆アンフォレント/ドラマチックレコード/Task have Fun/STAiNY/Honey Devil/フューチャーサイダー/FULIT BOX/ROOKEY(ハート)ROOKEYS/Ma'Scar'Piece/ワガママなラストノート/他

4月30日(木)：ukka

5月1日(金)：EXILE MAKIDAI/Girls²/Laki ※2部公演

5月2日(土)：【1部】RYOKI MIYAMA 【2部】ファントムシータ ※2部公演

5月3日(日・祝)：【1部】純烈/横山だいすけ 【2部】純烈 ※2部公演

5月4日(月・祝)：浦田直也/9bic/THE BEAT GARDEN/杉本琢弥/BOYS AND MEN/MeseMoa.

5月5日(火・祝)：【1部】May J./もさを。 【2部】伊東歌詞太郎/宮川大聖 ※2部公演

5月6日(水・祝)：僕が見たかった青空 ※2部公演

5月8日(金)：南野陽子/玉井詩織

5月9日(土)：GLIM SPANKY/渋谷すばる/矢井田 瞳

5月10日(日)：Skoop On Somebody/DEEP

5月16日(土)：FES☆TIVE/他

★5月17日(日)：梅田サイファー/加藤ミリヤ/水曜日のカンパネラ/SKRYU/SO-SO/nobodyknows+

最終日5/17(日)公演のチケットは、オフィシャル先行の受付がスタート！

気になった方はぜひ、公式サイト・先行受付ページをチェックしてみてください。

5/17(日)公演オフィシャル先行はこちらからお申込みください。

https://w.pia.jp/t/earlysummergroove2026/

受付期間：3月6日（金）18：00～3月15日（日）23：59

EARLY SUMMER FESTA 2026公式サイト：https://esfes.jp/

EARLY SUMMER FESTA 2026公式X：@EARLYSUMMERFES(https://x.com/EARLYSUMMERFES)

全ての公演において観覧にはいずれもチケットが必要です。

会場への来場は無料です。

詳しいライブスケジュール・チケット情報は、イベント公式サイトをご覧ください。

うみかぜ公園について

東京湾、そして猿島を目前に望む解放感あふれるうみかぜ公園が今回の会場です。広々とした芝生広場をメイン会場に、特設ステージでのミュージックライブとクラフトビール総選挙 in うみかぜ公園を開催します。会場への入場は無料ですので、ぜひお気軽にご来場ください。



うみかぜ公園へのアクセス

●電車をご利用の場合

京急本線「県立大学駅」から徒歩約15分。

品川より約75分

横浜より約55分



●自動車をご利用の場合

国道16号線「安浦二丁目」交差点を平成町方面に曲がり約700メートル。

※駐車場についてはうみかぜ公園公式サイト(https://www.kanagawaparks.com/umikaze/facility.html)をご確認ください。

※駐車場には限りがございます。また、混雑が予想されますので、ご来園される際は周辺情報をご確認の上、公共交通機関での移動のご検討をお願いいたします。

※路上駐車や周辺施設への無断駐車はおやめください。

ご出店キッチンカー事業者様大募集

EARLY SUMMER FESTA 2026では、

本イベントのフードエリアにご出店いただけるキッチンカー事業者様を募集いたします！

ぜひお気軽にお問い合わせください！

EARLY SUMMER FES FOOD出店募集

https://crue-fc.com/esfesfood

EARLY SUMMER FESTA開催概要

2026年4月25日(土)～5月17日(日)

※詳しいライブ、イベント開催スケジュールは公式サイトをご確認ください。

会場：うみかぜ公園(〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町3-23)

https://www.kanagawaparks.com/umikaze/

主催・企画・制作：EARLY SUMMER FESTA実行委員会

協賛：プレミアムウォーター/DREAM BEER

後援：横須賀市

本リリースに関するお問い合わせ

info@esfes.jp