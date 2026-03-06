【Dessin】診断でみつける！『私に似合う春ニット』新作ニットを紹介する特集ページを公式オンラインストアにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」（https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/)）は、春の新作ニットを紹介する特集ページを3月6日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。

今回の特集ページでは、簡単な「3つの質問」に答えることで、自分に似合う春ニットを見つけられる“診断形式”で、新作アイテムをご紹介します！

爽やかなミントグリーンやライトオレンジなどの春らしいカラーリングのニットや、ノースリーブとカーディガンのセットアイテムなど、春の装いをアップデートする新作ニットがラインアップ！

『私に似合う春ニット診断』で、この春のお気に入りの１枚を見つけてみませんか？

ぜひこの機会に、デッサン公式オンラインストア・店舗をチェックしてみてください。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/feature/knit/【アイテムラインナップ】

◆後ろボタンニットプルオーバー

・価格：\8,998（税込）

・サイズ展開：00（XS）～03（L）

・カラー展開：ネイビー/オレンジ/ライトグレー/ミントグリーン

◆バイカラーデザインニット

・価格：\7,997（税込）

・サイズ展開：00（XS）～03（L）

・カラー展開：ブラウン/オレンジ/ネイビー

◆アンサンブルニット

・価格：\8,998（税込）

・サイズ展開：01（S）～03（L）

・カラー展開：ブラウン/ブルー/ボーダー

◆コットンVネックニット

・価格：\6,490（税込）

・サイズ展開：01（S）～03（L）

・カラー展開：ホワイト/ネイビー/ミントグリーン

【商品のお取扱い】

■ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

【Social Media】

■ Instagram ＠dessin_official_jp

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/