引越しシーズンに贈る、Z世代の“はじめての関西”を描く縦型ショートドラマを、新アカウント『出汁のかおりがする街で。』にて配信スタート！

関西電力株式会社

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長 森 望）は、TikTokおよびInstagramにて、新公式アカウント『出汁のかおりがする街で。』を開設。第1弾として、「関西への引越し」をテーマに、Z世代の新生活を描く連続ドラマを、春の引越しシーズンである2026年2月25日（水）より配信しております。

本作は、様々なきっかけで関西での新生活をスタートすることになったZ世代を主人公に描く、オムニバス形式のハートフルストーリー。友情、親子愛、そして関西ならではの人情を感じられる、心温まる展開に注目です。

主要キャストには、Z世代から高い支持を集める谷村優真さん、坂井翔さん、すみぽんさんを迎えます。

2月25日（水）にInstagramにて投稿したドラマ初回は、投稿から２日後に100万回再生を突破し、既に多くの反響が寄せられています。

■作品コンセプト

知らない土地で、はじめての一人暮らし。

段ボールだらけの部屋。

どこからか漂ってくる、新鮮だけど懐かしい出汁のかおり。

少し不安で、でも少し誇らしい。

本作は、関西へ引越してきた若者たちの新生活を軸に、

友達との出会い、親との距離、姉妹の絆、夢と現実の間で揺れる気持ちを描きます。

大きな事件は起きない。

けれど、何気ない会話や食卓の風景、

街角のやさしいひと言が、心をそっとあたためてくれる。

そんな“エモいひととき”を感じられるショートドラマです。

■ 作品の見どころ

・続きが気になるストーリー展開

・縦型ならではの没入感ある映像

・リアルな会話劇と、関西のあたたかな空気感

各話では、友情、家族の絆、周囲の人のさりげない優しさが描かれ、「なんか分かる」「ちょっと泣ける」、そんな余韻が残る作品となっています。

■ 出演者コメント

谷村優真（ゆま助）さん

＜コメント＞

みんな生きていれば、一度は孤独を感じたことがあるのではないかと思います。 そんな中で、周囲の人たちのささやかな優しさが少しずつ積み重なり、私たちは支え合いながら生きているのだと、この作品を通してあらためて気づかされました。 ぜひ、みなさんの想いと重ねながらご覧いただけると嬉しいです。

＜プロフィール＞

「女子高生×vlog」の分野ではNo.1の再生数を誇る。Z世代を中心に共感性の高い言動とナチュラルなビジュアルで「今日好き」出演直後からSNSでの反響が急上昇。 出演前もエンゲージメントが高かったが、出演をきっかけに大幅に伸長しており、”リアルな高校生”としての親近感と今っぽい感性を兼ね備えている点から、ヘアケア、コスメなどとの親和性が高く、クライアントからの指名案件も多数。美容ジャンルの動画に定評がある中、最近では自らが料理を行う「ゆま助のマジカルクッキング」のシリーズ動画が高いエンゲージメントを誇り、中高生を中心にブームの前兆がきている。

坂井 翔さん

＜コメント＞

今作のテーマが「関西への引越し」ということで、僕自身去年の2月に上京したこともあり、作品の内容に重なる部分が沢山ありました。

慣れない土地・人間関係など、不安でいっぱいな若者たちの背中を押してあげられる様な作品になればいいなと思います。

＜プロフィール＞

有名サロンOCEAN TOKYO や LIPPS を筆頭に、メンズモデルとして雑誌やメディアに多数掲載。第一回ミスターモデルプレス(2022）にて初代準グランプリ、第二回職業イケメンオーディションにてグランプリを受賞し、その後俳優業を本格始動。MBSドラマシャワーシリーズ「高良くんと天城くん」瀬川役、テレビ東京「ジャンヌの裁き」馬木志摩夫役など。

すみぽん（高倉 菫）さん

＜コメント＞

ショートドラマの中にたくさんの想いが詰まっていて友情も、家族も、仕事でもみんなが共感できる温かな内容になってると思います。 どの話しでも「なんか分かる」「ちょっと泣ける」そんな余韻が残る作品がたくさんありますので是非、みなさんたくさん見てください！

＜プロフィール＞

2001年8月12日生まれ、愛知県出身。 得意のバスケットボールとダンスを掛け合わせたコンテンツで男女問わずZ世代からの熱い支持を獲得し、総フォロワー220万人超え。 TikTok界で知名度・実力No.1のバスケ女子として、数々の日本バスケットボールチームとのコラボ・イベント出演や、JOCパリオリンピック2024「TEAM JAPANみんなの一歩応援サポーター」に任命された。 またバスケ界最高峰のNBAとのコラボや東アジアスーパーリーグ（EASL）でも活躍が続く話題のインフルエンサー・バスケタレントに続き、今後は女優としても活動に力を入れていく。

■ 配信概要

内容：「関西への引越し」をテーマに、Z世代の新生活を描くオムニバス形式のハートフルストーリー

配信開始日：2026年2月25日（水）～

配信アカウント：『出汁のかおりがする街で。』

TikTok @dashimachi_kanden_

Instagram @dashimachi_kanden

※関西電力 公式Youtube Shortでも配信いたします。

※なりすましアカウントにご注意ください。

形式：縦型ショートドラマ

■第1話「君をほっとけないよ」あらすじ

不器用で意地っ張りな大学生の吹田（ゆま助さん）。大学で弁当をからかわれたり、一人暮らしの寂しさに押しつぶされたりと、心に余裕をなくしていた。周囲の厚意や心配を「余計なお世話」とはねのけ、バイト先の店長や、アルバイト仲間でクラスメイトの鶴見（坂井翔さん）にも、「ほっといてください」と突っぱねてしまう。周囲を拒絶しつつも、孤独感を募らせる吹田に鶴見やバイト先の店長は…

■ アカウント名『出汁のかおりがする街で。』に込めた想い

出汁は、普段は意識されないけれど、なくてはならない存在。

電気やガスのように、当たり前にそばにあるもの。

そして、どこか関西らしさを感じる言葉。

新しい街での暮らしを、

そっと支える存在のような物語を届けたい――

エネルギー企業として“暮らし”に寄り添う姿勢を表現するべく、名付けられました。

今後、ショートドラマをはじめ多様なコンテンツを配信してまいります。ご期待ください。