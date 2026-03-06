世田谷区上馬にデザイナーズ賃貸マンション『LEGALAND三軒茶屋South』 が竣工

住友林業株式会社

住友林業グループの国内総合不動産事業を担う株式会社LeTech（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：藤原 寛、以下「当社」という。）は、デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」の『LEGALAND三軒茶屋South』が２月27日に東京都世田谷区において竣工したことをお知らせいたします。

■『LEGALAND三軒茶屋South』の物件概要

所在：東京都世田谷区上馬1丁目

交通：東京メトロ田園都市線・東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩約10分

敷地面積：148.72平方メートル

延床面積：463.16平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造地下１階付地上４階建

総戸数：11戸 （1K：6戸 / 1LDK：3戸 / 2LDK：1戸 / 3LDK：1戸）

■『LEGALAND三軒茶屋South』の特徴

LEGALAND三軒茶屋Southが立地する上馬1丁目は、三軒茶屋駅周辺の商業エリアから一歩入った、穏やかな住環境が広がるエリアです。飲食・カルチャー・生活利便施設が集積する三軒茶屋の魅力を日常使いしながら、住まいとしての静けさと安心感を確保できる特性を備えています。

外観は、コンクリートの素材感を活かしたミニマルなデザインを採用。装飾を抑えた端正なファサードが住宅街に自然に溶け込みつつも、LEGALANDシリーズならではの存在感を放ちます。長期的な資産価値を見据え、流行に左右されにくい普遍的なデザインとすることで魅力ある建物を目指しました。

住戸内は白を基調とした内装に、天井材や階段、手すりなどで素材感のアクセントを取り入れています。また、メゾネットタイプの住戸も用意しており、上下階での使い分けによってライフスタイルに応じた多様な住まい方を提案しています。

■デザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」とは？

当社が開発するデザイナーズ賃貸マンションシリーズ「LEGALAND」は、これまで東京都内を中心に国内100棟を超える開発実績（LEGALAND+含む）を誇っています。当社がこれまで培ってきた不動産開発のノウハウやこだわりによって生み出される「LEGALAND」は、快適な居住空間をご提供するとともに、優れた投資資産として国内外の事業会社及び個人投資家様からも高い評価をいただいています。

LEGALAND100棟記念ロゴマーク

１.使いやすくゆとりのある空間

耐力壁で建物の荷重を支える「壁式構造」を採用することで、室内に柱や梁が無い、使いやすい居住空間を実現しています。また、それぞれの物件ごとに設備にこだわり、入居者様のニーズの高い充実した設備を備えています。

２.立地へのこだわり

人気の城南・城西エリアを中心にシリーズを展開しています。「駅近」物件にこだわり、入居者様の生活に高い利便性を提供します。

東京都内のLEGALAND開発実績（2026年１月末時点）

３.デザイン性の高さ

外観はコンクリート打放しをベースとし、シンプルながらモダンでスタイリッシュなデザインとしています。画一的なマンションを供給するのではなく、その土地の形状や周辺環境に調和するデザインを供給しています。

４.高いキャッシュフロー効果

これまで培ってきた開発ノウハウによって土地の収益性を最大化し、投資家様へは高キャッシュフローの物件を提供しています。「LEGALAND」はデザイン・収益性で国内外から高い評価を得ています。

５.「LEGALAND」に込めた想い

「LEGA」はイタリア語で「結ぶ」「繋がる」という意味があります。建物と人々、人々と人々が繋がる場所を提供したいという思いで、「LEGA(繋ぐ)」＋「LAND(場所・土地)」で「LEGALAND」と名付けました。

都心、駅近の好ロケーション、広い空間を活かすスタイリッシュな設計、また、メンテナンスの負荷が少なく、周辺環境にも優しい設計を提案し、「LEGALAND」は住む人、持つ人、街の人へ配慮した建物を目指します。

その他「LEGALAND」の詳細は当社LEGALANDサイト（https://legaland.jp/）を是非ご参照ください。

■株式会社 LeTech 会社情報

会社名：株式会社 LeTech

代表：代表取締役社長 藤原 寛

本社：〒530-0027

大阪府大阪市北区堂山町3番3号 日本生命梅田ビル 10階

東京支社：〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目2番８号 虎ノ門琴平タワー 7階

設立：2000年9月7日

ホームページ：https://www.letech-corp.net/

事業内容：ソリューション事業、不動産管理事業