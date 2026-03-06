30 ティム・シュナイダー選手 契約合意(新規)

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、#30 ティム・シュナイダー選手との選手契約が合意に至りました。3月7日(土)の第24節 名古屋D戦よりエントリーが可能となります。

シュナイダー選手はドイツ出身の28歳。ブンデスリーガ(ドイツ)の名門・ALBA Berlinにユースチームから在籍し、プロキャリアも歩みを進めました。柔らかいシュートタッチの3Pシュートを武器に、ストレッチビッグとして多彩なオフェンスを作るためのキーマンとしてチームに貢献。また、FIBAランキング2位(2025年12月2日時点)の強豪・ドイツ代表として、ワールドカップ、ユーロバスケットの予選を戦った、経験豊富なビッグマンです。

#30 ティム・シュナイダー - Tim Schneider -

ポジション

PF

身長/体重

205cm/108kg

生年月日

1997年9月1日

出身地

ドイツ

出身校

SL Zentrum Berlin

経歴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/398_1_3c1985e40b1ae04221ead0333a2c4e62.jpg?v=202603060651 ]代表暦[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/398_2_c981c4bb94eaff322addbc6ee92d4c7e.jpg?v=202603060651 ]

ティム・シュナイダー選手 コメント

ロボッツファンの皆さん、こんにちは！水戸に来ることができ、とても嬉しいです。

このチームに残りのシーズンの間加入することができ、とても光栄ですし、良い機会をいただいたと感じています。

アリーナで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。一緒にシーズンの最後を良い形で締めくくり、成功を掴みましょう！

Hi Ibaraki Robots fans! I'm very happy to arrive in Mito. For me, it’s a great opportunity and a big honor to join the team for the remainder of the season. I’m really excited and looking forward to seeing everyone soon in the gym. Let’s finish the season strong and be as successful as possible together!

落慶久GM コメント

いつも茨城ロボッツへの応援、誠にありがとうございます。この度、ティム・シュナイダー選手とシーズン終了までの契約に合意いたしました。

突然のタイラー・クック選手の想定外の離脱から、タイトなスケジュールの中、非常に難しい判断や越えなければならない壁がありましたが、シュナイダー選手と短期間で契約合意できたことに満足をしています。強豪チームとの対戦が続く後半戦21試合を戦う上で、ベストな選択だったと考えています。

シュナイダー選手はリバウンドとディフェンスでハッスルし、ゴール下から3Pシュートまで及ぶシュートレンジの広さを強みとした選手です。また先日までドイツ代表として活動しており、コンディション万全の状態で来日してくれています。チームとしても1日でも早くチームに溶け込み、実力を発揮できるよう全力でサポートしていきます。

ぜひシュナイダー選手の活躍をご期待ください。