【グランドプリンスホテル広島】母の日のプレゼントにもおすすめのインテリアアートを手作り、ワークショップ&ランチイベント「瀬戸内キャンドルアトリエ」を開催

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年5月9日（土）に、ワークショップ付きランチイベント「瀬戸内キャンドルアトリエ」を開催いたします。

本イベントでは、22階のレストラン「ステーキ&シーフード ボストン」の瀬戸内海の多島美を一望する空間で、色鮮やかなドライフラワーやハーブを閉じ込めた「ミニボタニカルキャンドル」と、母の日のプレゼントにもおすすめの青いカーネーションを使用した「フラワーアレンジメント」を制作いただきます。当日は広島市中区でキャンドルショップを展開している「SEND Hiroshima」より講師を招きレクチャーいただきます。ワークショップの後には、花をテーマにした特別なランチコースをご用意。

穏やかな光にきらめく海を眺めながら、心と身体が満たされていくリトリート体験をゆったりとお楽しみください。

「瀬戸内キャンドルアトリエ」概要

ワークショップ（イメージ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3537_1_d4c8227d47fef9b4b1f51816ddd61117.jpg?v=202603060651 ]

※3日前までのご予約制。※定員がございます。

イベント内容詳細

ワークショップ

ご自宅用にはもちろん、大切な方へのプレゼントなどにもおすすめの2種類のインテリアアートを制作いただけます。

(1)ミニボタニカルキャンドル

「SEND Hiroshima」(広島市中区袋町)の人気プログラムを気軽にお楽しみいただけるサイズに。好きなお花を選んで、自分好みにデザインします。

ミニボタニカルキャンドル（イメージ）

(2)フラワーアレンジメント

青色のカーネーション（ドライフラワー）を使用したアレンジメント。

お部屋に飾ったりお手紙に添えたり、母の日のプレゼントにもおすすめです。

フラワーアレンジメント（イメージ）ランチ

「ステーキ＆シーフード ボストン」の料理長稲山裕二が手掛けた「花」がテーマのランチをゆったりとお楽しみください。

エディブルフラワーや花のモチーフを取り入れた、彩り豊かな一皿一皿をお届けいたします。

〈メニュー内容〉

・生ハムクリームチーズ エディブルフラワーサラダ

・国産牛ホホ肉のポトフ ヴァイオレットマスタード

・フランボワーズオペラ お花の香りとともに

・パン

・コーヒー

ランチ（イメージ）詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/plan/bostom/2605_candleatelier/

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。 ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。

「SEND Hiroshima」詳細

広島市中区袋町にあるキャンドルショップ。

オリジナルキャンドル、全国有名キャンドルアーティストの作品などを販売。

毎日行われているワークショップでは、世界に一つだけのオリジナルキャンドルを制作できます。

店舗外観店舗詳細 :https://send-hiroshima.shopinfo.jp/