【新宿プリンスホテル】花と色彩で初夏を表現する『Lavender Sweet Afternoon Tea（ラベンダースイートアフタヌーンティー）』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1、総支配人：三宅 康晴）では、『和風ダイニング＆バーFUGA（風雅）』（25F）にて、花と色彩で初夏を表現した『Lavender Sweet Afternoon Tea（ラベンダースイート アフタヌーンティー）』を、2026 年5 月7 日（木）から6 月30 日（火）までの期間限定で販売いたします。

本アフタヌーンティーは、ラベンダーを中心に、バラやスミレなどの花の要素を取り入れ、淡い紫やブルーを基調とした色彩で初夏の訪れを表現しました。一つの素材や香りに偏ることなく、花や果実が重なり合うようなフローラルな世界観をスイーツとセイボリーでお楽しみいただけます。

スイーツには、ラベンダーエッセンスを使用したマスカルポーネチーズ、スミレのジュレ、バラ香るカシスタルトやマカロンなど、香りと味わいのバランスにこだわったラインアップをご用意。やさしい甘さと軽やかな余韻が、初夏らしいティータイムを演出します。

また、スペシャリテとして『ラベンダーティラミスパフェ』をご提供。ラベンダーの香りをまとわせたマスカルポーネチーズクリームに、ブルーベリーやバニラアイスを重ね、ティラミス仕立てに仕上げた一品は、アフタヌーンティー全体の世界観を象徴する存在です。味わいはもちろん、写真映えするビジュアルもお楽しみいただけます。

地上25 階から新宿の街並みを一望し、都会にいながらも季節の移ろいを感じるゆったりとした午後のひとときをお過ごしください。

― おすすめポイント ―

▸ 花々の香りと色彩が調和する、初夏を感じるフローラルなアフタヌーンティー

ラベンダーとバラ、スミレなど複数の花を組み合わせ、淡い紫とブルーを基調に初夏らしい世界観を表現。花と果実が重なり合う軽やかな香りが広がり、スイーツが小さな花束のように彩ります。

▸ スペシャリテ『ラベンダーティラミスパフェ』

ラベンダー香るマスカルポーネチーズにブルーベリーを重ねた 「ラベンダーティラミスパフェ」 が本商品の主役。ティラミスのコクとフローラルの軽さを両立し、満足度の高い構成に。紫のグラデーションが映えるビジュアルはSNS とも相性が良く、世界観を象徴します。

▸ 地上25 階からの景色とともに過ごす、季節限定のティータイム

25 階「FUGA（風雅）」から望む新宿の景色が、初夏のアフタヌーンティーに特別感を添えます。昼は光で色彩が映え、夕方は街のグラデーションがテーマカラーと調和し、時間帯で表情が変化。都会にいながら落ち着いた空間で、自分へのご褒美や語らいの時間に寄り添います。

「Lavender Sweet Afternoon Tea（ラベンダースイート アフタヌーンティー）」概要

Lavender Sweet Afternoon Tea イメージラベンダーティラミス イメージ

【期 間】 2026 年5 月7 日（木）～6 月30 日（火）

【時 間】 2:00P.M.～5:00P.M.（L.O.4:30P.M.） ※2 時間制

【場 所】 和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

【料 金】 1 名さま 平日 6,500 円 土休日 7,000 円

【U R L】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/afternoontea/sweet/lavender(https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/afternoontea/sweet/lavender)

Lavender Sweet Afternoon Tea イメージ- MENU -

◆ウェルカムドリンク

▸ Lavender Butterfly Pea Tea

◆パフェ

▸ ラベンダーティラミス

◆3 段スタンド

〈上段〉

▸ バラ香るカシスタルト

▸ スミレジュレ

▸ ホワイトチョコのカシスムース

〈中段〉

▸ レアチーズ＆ブルーベリージュレ

▸ ラベンダークリーム＆ブルベリーマカロン

▸ ブルーベリーケーキ

〈下段〉

▸ 鯛とグレープフルーツのポワレ ブールブランソース

▸ 鶏むね肉のインボルティーニ レーズンとクルミのアクセント

▸ 紫キャベツとスクランブルエッグのトースト

〈別皿〉

▸ ヴィシソワーズ

▸ スコーン アールグレー

◆ドリンク（フリーフロー）

▸ マイティーリーフセレクション（9 種）

▸ アイスティー

▸ コーヒー

和風ダイニング＆バー FUGA(風雅)（25F）

スイーツ各種（上段） イメージスイーツ各種（中段） イメージセイボリー各種（下段） イメージセイボリー各種 イメージLavender Butterfly Pea Tea イメージラベンダーティラミス イメージ

素材を活かし和をベースとしたコンテンポラリーなレストラン。

ホテル最上階にあり、同じ新宿エリアでも景色の異なる東側・

歌舞伎町と西側・高層ビル群を一度に望む絶景を眺める

ことが出来ます。ここにしかない絶景とともに特別なひとときを

お楽しみください。

店舗 イメージ

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料13％を加算させていただきます。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。※上記内容は、2026 年3 月6 日(金)現在の情報であり、内容は変更となる場合がございます。 ※写真はイメージです。