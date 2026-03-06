株主優待を大幅拡充！100株保有で年間「8,000円相当」へ。全国約300店舗で使える“50％割引券”で、もっと身近に、もっと美味しい食体験を。

株式会社 ヴィア・ホールディングス

「備長扇屋」「紅とん」「パステル」など多彩な飲食ブランドを展開する株式会社ヴィア・ホールディングス（東京都新宿区 代表：楠元健一郎）は、株主の皆さまへの日頃のご支援に対する感謝と、当社グループ店舗をご利用いただく機会のさらなる拡充を目的に、2026年3月末日現在の株主様より適用される優待制度の大幅拡充を決定いたしました 。

■ 変更のポイント：全保有区分で贈呈額を大幅アップ！

今回の変更では、すべての保有株式区分において、ご好評いただいている「株主割引券（1,000円につき500円割引）の年間贈呈額を増額いたします 。

特に100株以上300株未満を保有の株主様には、従来の年間5,000円相当から年間8,000円相当（60％増額）へと大幅な拡充を実施し、より気軽に店舗へ足を運んでいただける内容といたしました。

【現行の優待内容】

1,000円につき500円割引の割引券（50%割引）

【変更後の優待内容：変更は下線部】

1,000円につき500円割引の割引券を全保有区分において贈呈額を増額

■ 変更の背景：収益構造の再構築とファン株主の拡大

当社は現在、中期経営戦略「未来計画 Next」に基づき、新たな収益構造への移行と業態モデルの再設計を加速させております 。

今回の優待拡充は、株主様への還元拡大という目的とともに、実際に店舗をご利用いただく機会を増やすことで、売上拡大と収益基盤の強化を図る目的の一環です 。

■ 2026年3月末基準日より適用開始

この新しい制度は、2026年3月末を基準日とする株主優待（2026年6月末発送予定）より適用を開始いたします。

【参考】

●２０２６年２月２７日発表：株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

https://www.via-hd.co.jp/disclosure/assets/pdf/20260227.pdf

●当社株主優待制度について

https://www.via-hd.co.jp/ir/shareholders/

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ヴィア・ホールディングス

所在地 ： 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

代表者 ： 代表取締役社長 楠元 健一郎

URL ： https://www.via-hd.co.jp/

店舗情報： https://movia.jpn.com/

炭火焼き鳥の「備長扇屋」、炭火焼きとんの「紅とん」、パスタとなめらかプリンの「パステル」、小籠包と中華料理の「虎包（フーパオ）」、刺身居酒屋の「魚や一丁」、食卓居酒屋「いちげん」など多彩な飲食ブランドを全国に展開しています。