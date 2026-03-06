【グリーンズ四日市本社】従業員と家族を招いた「ファミリーデー」を初開催

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年2月23日(月・祝)、四日市本社に勤務する従業員およびそのご家族を対象に、本社にて創業以来初の「ファミリーデー」を開催いたしました。

本イベントは、従業員の家族に当社の事業活動への理解を深めていただくとともに、日頃の感謝を伝えることを目的として実施しました。家族を含めたコミュニケーションの機会を創出することで、従業員の働きがいの向上や会社への愛着を高め、四日市本社における一体感の強化につながることを目指しています。

当日は、従業員およびその家族あわせて62名が参加しました。社長挨拶による開会セレモニーをはじめ、会社説明会や本社見学ツアー、子ども向けの接客体験に加え、当社オリジナルスイーツブランド「Grissier（グリシエ）」のスイーツ試食、地産地消メニューの試食など、多彩なプログラムを提供しました。参加者からは「想像以上に楽しいイベントで、仲間の家族とも交流できて良かった」などの好意的な声が寄せられました。

株式会社グリーンズは、今後も従業員およびその家族が安心して働ける職場づくりを推進し、地域社会とのつながりを深めながら、より良い企業運営を目指してまいります。

■イベント内容

・開会セレモニー

・会社説明会

・本社見学ツアー

・接客体験

・役員会議室・応接室での記念撮影

・スタンプラリー

・スムージー４種の試飲

（いちごみるく、ピンクグレープフルーツとマンゴー、キウイとりんご、菜の花とパイン）

・当社オリジナルスイーツブランド「Grissier（グリシエ）」のスイーツ試食

（ロールケーキ、絞りモンブラン、プリン、フィナンシェなど）

・地産地消メニューの試食

（山口県民のソウルフード「チキンチキンごぼう」、地元に伝わる味「僧兵鍋」（三重県）、仙台芋煮風スープ）

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務