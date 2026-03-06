【募集開始】お仕事そのまま。暮らしを変える。satonoka『田舎で暮らそう』で放送した茨城県筑西市での現地体験ツアー開催

日本デジタル配信株式会社

日本デジタル配信株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：高秀憲明、以下JDS）では、地域情報チャンネル「satonoka 4K/TV」(読み：さとのか　CATV420ch/401ch　ほか)で放送中の移住促進番組『田舎で暮らそう ～移住の先に見えるもの～』(以下、『田舎で暮らそう』)を放送しています。


今回、番組で紹介した地域を実際に訪れ、“暮らしのリアル”を体験する現地ツアーを、2026年5月23日（土）・24日（日）の1泊2日で茨城県筑西市にて開催することが決定し、本日より参加者の募集を開始しました。




◆番組で紹介したまちに実際に暮らし目線で訪れる 『田舎で暮らそう』発の地域体験ツアー

本ツアーは観光ではなく、“暮らす視点”で地域を体験することをコンセプトに、実際の住宅エリアの見学、地域住民や先輩移住者との交流を通して移住を検討される参加者の“次の一歩”を後押しする内容です。


今回の舞台は、『田舎で暮らそう』第9話で紹介された茨城県筑西市。首都圏からのアクセスの良さと、自然と都市機能のバランスが取れた“ほどよい田舎”として、移住や二拠点居住の候補地として注目を集めています。


ツアーでは、番組にも出演した先輩移住者がガイドを務め、インターネットだけでは得られない移住後のリアルな生活、実体験の声を直接聞くことができます。



“ほどよい田舎”で理想の暮らしをしてみませんか？



▼ツアー概要（予定）

■ツアー名称


　「田舎で暮らそう」体験ツアー ～茨城県筑西市編～


■日程


2026年5月23日（土）～24日（日） ＊1泊2日


■募集期間


　2026年3月6日（金）～4月5日（日）


■募集人数


　最大5組10名


■対象者


　次のすべてに該当する方
　〇移住・二拠点生活を検討されている方
　〇筑西市外在住の方
　〇成人の方
　※お子様連れ、ペットの同行は不可


■参加費


　実費負担（当日のお食事、宿泊費等で15,000円程を想定）


■集合・解散


　現地（茨城県筑西市　JR水戸線下館駅北口）


■主催


　茨城県筑西市／筑西市地域おこし協力隊（移住コンシェルジュ）


■協力


　ケーブルテレビ株式会社／日本デジタル配信株式会社（satonoka）


■お問い合わせ先


　担当：茨城県筑西市地方創生課


　TEL：0296-22-0500


　MAIL：sousei@city.chikusei.lg.jp



▼ツアー行程 (ツアー中はマイクロバスで移動)

【１日目】　5月23日


・JR水戸線下館駅北口集合後、地域交流センター アルテリオまで徒歩移動しオリエンテーション


・宮山ふるさとふれあい公園にて春の筑西を散策


・ランチ


・住宅地をバス車内から見学／最勝寺の庭園や母子島遊水地を散策／地元のスーパーや農産物直売所を訪問


・先輩移住者との懇親会


【2日目】　5月24日


・新鮮野菜の収穫体験


・先輩移住者が営むパン屋さんにてランチ


・道の駅グランテラス筑西にてお土産購入


・JR水戸線下館駅にて解散



▼ツアー詳細／申込はこちらから

https://www.city.chikusei.lg.jp/chikuseikatsu/seikatsu-news/page013471.html



『田舎で暮らそう』

2023年2月にsatonoka 4K/TVで放送を開始。


各回、特定の地域への移住者インタビューを通し、移住そのものや地域の魅力を紐解きます。


◆番組名： 田舎で暮らそう ～移住の先に見えるもの～


◆ナレーター：羽田 美智子さん、王林さん


◆番組公式ＨＰ： https://inakadekurasou.jp/


◆番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@inakadekurasou


→今回の舞台、筑西市を取り上げた「茨城県 結城・筑西編」も配信中！



（ケーブルテレビ420ch/401ch　ほか） https://www.satonoka.jp/(https://www.satonoka.jp/)


日本各地の地域の魅力を、24時間365日放送するケーブルテレビ発、地域情報チャンネル。


satonoka（さとのか）は「郷(さと)の香(かおり)が感じられる」チャンネルという意味で、ケーブルテレビならではの地域に密着した番組を中心に編成。


“あなたがまだ知らない日本の魅力や地域の新鮮な情報にきっと出会える！“


配信ケーブルテレビ事業者数：全国97社　　視聴可能世帯数：352万世帯(2026年3月現在)




「satonoka 4K」「satonoka TV」を視聴可能なケーブルテレビ局に加入し、 専用のデジタルチューナーをご自宅に設置するとご覧いただけます。「satonoka 4K」を4K環境でご覧になるには4K対応チューナーのご利用と4K対応テレビが必要です。（J:COMでは420chがsatonoka 4Kとなります）


「satonoka TV」はsatonoka 4Kと内容は同様で、HDの放送となります。


詳しい視聴方法と視聴可能なケーブルテレビ局については、以下をご参照ください。


https://www.satonoka.jp/list/



＜日本デジタル配信について＞　https://www.jdserve.co.jp


2000年4月設立。日本初のケーブルテレビ向けデジタル放送配信事業を軸として、ケーブルテレビ業界のデジタル化の推進に取り組み、現在は地上光ネットワークを用いたCSデジタル放送、BSデジタル放送等を全国のケーブルテレビ事業者に配信。2023年度より同ネットワークを活用し全国にライブエンターテインメントを提供する「ライブビューイングサービス オシビュー」、『地域の魅力つなげる、つながる』をスローガンに地域の活性化に資する活動として「satonokaプロジェクト」を開始した。この他にも、VODプラットフォーム「みるプラス」、IDソリューションサービスなど、ケーブルテレビ事業者の課題解決やサービス拡充に繋がる業務支援を幅広く提供している。