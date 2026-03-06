【加須市】全国唯一！″3歩👣で回れる″平地の三県境で10周年記念フェアを開催！～珍スポットを楽しむ、春の加須・渡良瀬エリア周遊イベント～

加須市

「三県境」とは、３つの県が接する１か所の県境のこと。

埼玉県加須市には、栃木県・群馬県との県境に位置する全国でも珍しい観光スポット、３歩で回れる平地の「三県境」があります。

今回、埼玉県（加須市）、栃木県（栃木市）、群馬県（板倉町）の三県の行政区域境界確認書の調印から１０周年を迎えることを記念して、栃木県栃木市・群馬県板倉町との共催で「三県境10周年記念フェア」を開催します。

珍スポットとイベントを楽しむ、春の加須・渡良瀬エリアに是非お越しください。

【春の一日を楽しむ「３つ」のポイント】

その１.『 全国唯一の「3歩で回れる三県境」』

全国には40か所以上、3つの県が接する「三県境」がありますが、平地の歩いて回れる三県境はここだけ！

「右足は埼玉県、左足は栃木県、手は群馬県」といったユニークな写真も撮れることから、SNS映えスポットやテレビ番組のロケ地としても注目を集めています。

【三県境HP】

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kitakawabenishi_shinkou/sankenkyou/6372.html

その２.『イベント盛りだくさんの「三県境10周年記念フェア」』

ご当地キャラと三県境（加須市の「スイハンジャー」と群馬県板倉町の「いたくらん」）

各市町の特産品販売や三県境へのガイドツアー、ご当地キャラの登場や三県境記念ボードの設置など、楽しいイベントが盛りだくさんです。

〇日時 令和８年3月7日（土）１０時～１４時

〇場所 道の駅かぞわたらせ（埼玉県加須市小野袋1745-1・三県境付近）

■同日、実施を予定していた渡良瀬遊水地のヨシ焼は延期となりました。

【三県境フェアHP】

https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kitakawabenishi_shinkou/event/35365.html

三県境10周年記念フェア

その３.『自然いっぱい(ハート)ハート(ハート)の遊水地』

三県境に隣接する渡良瀬遊水地の面積は約33平方キロメートル。ハート型の湖（谷中湖）を囲む広大な自然が広がり、サイクリング、カヌー、釣り、BBQ、ウォーキングや野鳥観察など一年中楽しめます。

また、四季折々で全く異なる表情を見せてくれる広大な遊水地は、フォトスポットとしても大変人気があります。

ラムサール条約湿地にも登録された豊かな生態系の中で、風の音に耳を傾け、心豊かなひと時を過ごしてみませんか。

【渡良瀬遊水地HP】

https://www.city.kazo.lg.jp/kazokuru/comeonkazo/kannkou/38331.html

【まずは渡良瀬遊水地の魅力がつまった動画をどうぞ】

https://youtu.be/7_XfRrZs3aM

渡良瀬遊水地PR動画

この記事に関するお問い合わせ先

加須市役所北川辺総合支所地域振興課

電話：０２８０-６１-１２０５（直通）

メール：kitakawabe-chiiki@city.kazo.lg.jp