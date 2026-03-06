北海道立北の森づくり専門学院　令和８年度生徒募集中！

北海道

北海道立北の森づくり専門学院（略称：北森カレッジ）では、令和８年４月入学の生徒を募集しています。

北森カレッジは、道内各地域の特徴ある森林を活用した実践的な教育を受けることができ、全国で初めて林業先進国フィンランドの林業専門学校との教育連携により、最先端の高性能林業機械のシミュレータを活用した操作実習や、フィンランドとの研修（希望制）などの独自のカリキュラムにより、即戦力となり将来、企業の中核を担う人材の育成に取り組んでいます。ぜひ、北海道をまるごとキャンパスにして学べる北森カレッジで、一緒に林業を学びませんか？

転職やUIターンを希望されている方などを対象とした社会人選考の選考方法は【オンラインによる面接のみ】となっています。

【第３回一般入学試験概要】

○出願期間 令和８年２月２０日（金）～３月１６日（月）

○試験実施日 令和８年３月２３日（月）

○合格発表 令和８年３月２５日（水）

○選考方法 [社会人選考]面接（オンライン） [一般選考]面接、小論文（旭川、札幌）

○詳細 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/kms/68577.html

○出願に関するお問い合わせ先

北海道立北の森づくり専門学院 教務課教務係

ＴＥＬ：0166-75-6163

メールアドレス：kitamori.kyomu@pref.hokkaido.lg.jp

また、「水曜どうでしょう」のミスターとして知られる、タレントの鈴井貴之さんを講師として、３月３日に公開講座を実施しました。北森カレッジのYouTubeアカウントでは、３月中旬から下旬の期間限定でアーカイブ動画を公開しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。

さらに、XやInstagram等のSNSでも、鈴井貴之さんが北森カレッジを訪問した際の様子を投稿しているほか、生徒の学びの様子や入学試験・イベント情報等を日々発信していますので、フォローして最新情報をチェックしてください。

【本プレスリリース全般に関するお問い合わせ先】

北海道水産林務部林務局林業木材課担い手育成係

電 話：０１１-２０６-６５７９