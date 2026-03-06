FUJI ROCK FESTIVAL′26｜オフィシャルツアー全プラン受付開始！ 4月3日(金）は渋谷CLUB QUATTROでプレイベント開催！
第1弾にして66組と、全体像を把握するには十分なボリュームで先日発表された第１弾ラインナップ。
「らしさ」と「意外性」を象徴するヘッドライナーを迎え7月24日（金）～26（日）新潟県苗場スキー場にて開催！
The xx, KHRUANGBIN, MASSIVE ATTACK
オフィシャルツアー全プラン受付開始！
全国17都市から発着～会場まで直行のツアーバスや、お得な限定プランやレンタルテント等、様々なニーズに合わせたプランをオフィシャルツアーセンターにてご用意。
3/6（金）12:00～全プラン受付開始です。
この他、相部屋プランや休憩プランも取り揃えています。
オフィシャルツアーセンターおすすめのプラン
▼予約制・越後湯沢ファストバス
越後湯沢駅発→会場までのバスの乗車日時を事前に指定予約する、待機時間なしで乗車可能なファストバス。
▼レンタルテントプラン
設置～撤去までおまかせの「レンタルテントプラン」を限定数でご用意。
▼ツアーバス利用者専用キャンプサイト
バス乗降場から徒歩1分。PYRAMID GARDENエリアに併設されたキャンプサイトをご用意。
さらにこのエリアにも設置～撤去までおまかせの「レンタルテントプラン」を限定数でご用意。
▼22歳以下の方お得プラン
ツアーバス往復利用の22歳以下の方は、無料でキャンプサイト「PYRAMID GARDEN」が利用できる特典をご用意。(通常キャンプサイト券\6,000/1名)
さらには\1,000分の食金券をプレゼント！(利用可能な店舗は限られています)
オフィシャルツアーセンター :
https://www3.collaborationtours.com/fujirock/
チケット先行発売中！
現在入場券は先行特別価格で発売中。フジロックのチケットは早く買うほどリーズナブル！
入場券 (先行特別価格)
キャンプサイト券
▼レンタルテントプラン
通常のキャンプサイトと、ツアーバス利用者限定のキャンプサイト「PYRAMID GARDEN」それぞれのエリアに、設置～撤去までおまかせの「レンタルテントプラン」を限定数でご用意。
◎ 要事前申し込み/先着順
◎ 別途各エリアのキャンプサイト券が必要
取り扱い ▶︎ FRF オフィシャルツアーセンター(https://www3.collaborationtours.com/fujirock/)
駐車券
ムーンキャラバンチケット
オートキャンプ施設「MOON CARAVAN」専用のチケット。(4泊限定)
専用駐車券+専用キャンプサイト券+3日通し入場券のセット販売のみ
この他、場外エリアから場内最奥エリアまで運行するバスやエアコン完備の全天候型専用ラウンジ、専用トイレなど、1日を通して利用可能なサービスパスFUJI ROCK go round も販売中！
※先行販売期間中であっても、規定枚数に達した場合販売を終了させていただきます。
※各種注意事項を必ずお読みいただいた上でチケットをご購入下さい。
チケット :
https://www.fujirockfestival.com/ticket/index
ふるさと納税 宿泊プラン第2弾 受付開始
入場券・駐車券に加えて、苗場プリンスホテル宿泊セット、往復新幹線セット、場内飲食店やJR越後湯沢駅発のシャトルバスで利用できる「THANK YOU TICKET」など、ふるさと納税でのみ取り扱う限定アイテムも返礼品としてご用意。
3/6(金)より、入場券や往復新幹線との「宿泊セット」が限定追加となりました。
返礼品 (★)ふるさと納税限定
入場券
入場券＋駐車券セット
入場券＋宿泊セット(★)
入場券＋往復新幹線セット(★)
入場券＋往復新幹線＋宿泊セット(★)
入場券＋駐車券＋宿泊セット(★)
THANK YOU TICKET(★)
FUJI ROCK go round
滞在やアクセススタイルに合わせて、より選びやすくなっています。ぜひこの機会をご利用ください。
ふるさと納税 :
https://www.fujirockfestival.com/news/detail/3669a7e59941e7e
オフィシャルグッズ第2弾登場！
FUJI ROCK '26 サッカーTシャツ
カラー：JAPAN BLUE/WHITE/BLACK
サイズ：S/M/L/XL/XXL
価格：\3.900(税込)
★KIDS：150cm/\3,500(税込)
FUJI ROCK '26 ベースボールシャツ
カラー：NAVY × WHITE
サイズ：S/M/L/XL/XXL
価格：\5,500(税込)
FUJIROCK
KIU スタンダード レインポンチョ
カラー：リッジジャム/ダストライト
サイズ：ONE SIZE
価格：\9.350(税込)
FUJIROCK
フロントポケット ミニショルダーバック
カラー：リッジジャム/ダストライト
サイズ：幅24cm/高さ13.5cm/マチ4cm
価格：\3.850(税込)
オンラインショップGREENonRED :
https://greenonred.shop29.makeshop.jp/html/page11.html
フジロックのオフィシャルグッズを取り扱うオンラインショップ。
プレイベント FUJI ROCK NIGHTS 4月3日（金）Shibuya CLUB QUATTRO
フジロックを身近に感じられる催し物と一夜限りのスペシャルライブで、今年もフジロック2026に向けてまずは渋谷からキックオフ！
フジロックにまつわる様々な催しや、デコレーション、そして、2026年のキックオフにふさわしいラインナップによるスペシャルライブは、今年は2組のアーティストとDJを迎えて開催！
SMASH go round FUJI ROCK NIGHTS 2026
4月3日（金）東京 Shibuya CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
出演：never young beach / 苗場音楽突撃隊 GUEST：浅井健一
DJ：POKASKA (from 苗場)
never young beach
苗場音楽突撃隊 GUEST：浅井健一
4Fを当日は無料開放！フジロックを感じられるアクティビティをご用意します。
今までの伝説的ライブの写真やポスターの展示、苗場につながるワークショップやところ天国名物！「玉子サンド」出張販売！iichikoが一番美味しい割合で提供する“いい茶こ“の特別販売も決定。
また、今年のフジロックのチケットやオフィシャルグッズも会場内で販売します。フジロックのスタッフも会場内にいるので、わからないことや不安なことなどお気軽にお声がけください。
FUJI ROCK NIGHTS'26 :
https://smash-jpn.com/live?id=4665
2026年7月24日（金）25日（土）26日（日）
新潟県湯沢町苗場スキー場
FUJI ROCK FESTIVAL :
https://www.fujirockfestival.com/