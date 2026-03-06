【宝酒造】「お酒割って、話そう。」プロジェクト始動

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、割って飲むお酒を通じてコミュニケーションを楽しむ新プロジェクト「お酒割って、話そう。」を本日より開始します。プロジェクト開始に合わせ、特設サイトを公開し、「お酒割って話したくなる！選べる宝焼酎セット」が当たるSNSキャンペーンも実施します。

1912年の発売以来100年以上愛される「宝焼酎」をはじめ、当社が培ってきた技術で生み出す「和酒」は、氷、炭酸、水、お茶、ジュースなど、好みに合わせて味や度数を自由に調整でき、気軽に楽しめることが魅力です。また、同じボトルをシェアしたり、好みの割り方を試したりすることでコミュニケーションも生まれます。

本プロジェクトは、主に若年層に対して、“お酒を味わう”だけでなく、“お酒を分かち合う”ことで生まれる会話の広がりや心地よい時間の価値を提案し、焼酎や日本酒といった「和酒」の価値向上を目的に立ち上げたものです。「腹を割って話す」と「お酒を割る」を掛け合わせたメッセージを掲げ、当社が展開する割って飲むお酒に関する情報発信、新商品開発、イベントなどの多角的な取り組みを行います。

古くて新しい「割る文化」の魅力を、若年層を中心に、家庭でも、友人同士でも、世代や好みを超えて自由に自分らしいスタイルとして広げてまいります。

当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれる

お客様の暮らしに貢献します。



【「お酒割って、話そう。」企画概要】

内容：「お酒割って、話そう。」のメッセージとともに、宝酒造が展開する“割って飲むお酒”の魅力を発信。特設サイト、キャンペーン、新商品開発、イベントなど、お酒を割る事で生まれるコミュニケーションを楽しむための多角的な取り組みを展開予定。

特設サイト：https://www.takarashuzo.co.jp/products/osakewatte/

お酒を割る事で得られるイイことや、お酒を割ることで生まれた会話などを順次公開。

【「お酒割って、話そう。」メッセージ本文】

「飲もう」には、

「話そう」が隠れている。

くだらない話、うれしい報告、

たまには真剣な相談も。



いま、その卓を囲むのは、

あなたが話したかった人と、

あなたと話したかった人です。



輪のまんなかに、ボトルがひとつ。

さ、おなじお酒を割って、乾杯しましょ。

濃いめ、薄め、炭酸、お湯、割り方はお好みで。

きっと、本音がこぼれやすくなりますから。



酒を割る。腹を割る。笑顔が灯る。

きょうも、人のあいだには宝がある。



お酒割って、話そう。

●期間限定● SNSキャンペーン「フォロー＆いいねで、お酒割って話したくなる！選べる宝焼酎セット」が当たる！

応募期間：2026年3月6日（金）～3月22日（日）

賞品：「お酒割って話したくなる！選べる宝焼酎セット」

宝焼酎×1本（極上〈宝焼酎〉、レモンサワー専用、宝焼酎「純」からお選びいただけます）

宝マークタンブラー×2個

オリジナルマドラー×2種

オリジナルステッカー×3種

当選者数：160名

応募方法：

1）宝焼酎公式Instagramアカウントをフォロー

2）「お酒割って、話そう。」キャンペーン投稿に「いいね！」

3）「お酒割って何話す？」コメントすると当選確率2倍！※コメントで2口応募が可能

詳細：宝焼酎公式Instagram【https://www.instagram.com/takara_shochu_official/】

※本キャンペーンの内容・スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

「選べる宝焼酎」対象商品

○極上〈宝焼酎〉25度 600ml

樽貯蔵熟成酒を３％ブレンドすることで実現した、“飲み飽きないすっきりさ”と“芳醇でまろやかな口当たり”を両立。ひとクラス上のプレミアム宝焼酎。



○宝焼酎「レモンサワー専用」25度 600ml

レモン系の香り成分を含むハーブ等を使用し連続蒸留するとともに、樽貯蔵熟成酒を３％使用した、ご家庭でおいしいこだわりのレモンサワーをつくるのにおすすめの「宝焼酎」。



○宝焼酎「純」25度 720ml

11種類の厳選樽貯蔵熟成酒を13％使用し、絶妙な味わいに仕上げました。後味はすっきり、まろやかな口当たり。