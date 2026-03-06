SHIBUYA109阿倍野店 春のニューオープン＆リニューアルオープンのお知らせ「SHIBUYA109 ABENO Renewal Open！」

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）が大阪・阿倍野で運営する施設「SHIBUYA109阿倍野店」では、2026年2月6日より、新規出店の3店舗を含む計6店舗が、春の改装として順次オープンいたします。

新規出店ではトレンド好きな女の子のための、周りに流されない『自分ウケ』ファッションを提案する「OLIVE des OLIVE」、レトロガーリーなテイストにトレンドを取り入れた「Secret Honey」、関西エリア初出店となる「WEGO TOKYO」がオープンいたします。

そのほか、韓国ファッションを中心としたプチプラブランドと古着MIXを展開する「ampm」、現在出店中の「K-yeppo」はトレンドのプチプラ韓国アクセサリーや雑貨、バッグを取り揃え「CocoHills」としてリニューアルオープンいたします。「SBY」は店舗を拡大し、パワーアップしてリニューアルオープンいたしました。

SHIBUYA109阿倍野店では、この春はワクワク心躍るファッション・トレンドアイテムを発信します。

新店舗・リニューアル店舗に関する詳細は次頁以降をご参照ください。

新店舗・リニューアル店舗のご紹介

イベント

１.WEGOMIKUJI（WEGO TOKYO限定）

NEW＆RENEWALオープン店舗一覧

お買い上げ金額に応じて「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」で次回のお会計から使える金券が当たる「WEGOMIKUJI（ウィゴーみくじ）」に挑戦。特大おみくじを引いていただき、出た等賞に応じて下記をプレゼント

※お買物券はなくなり次第終了となります。

※お買物券有効期限：2026年2月27日(金)～4月30日(木)

特典：

(1)大吉：次回会計より「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」限定で使える金券1,000円

(2)小吉：次回会計より「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」限定で使える金券500円

開催日：2月27日（金）～3月31日（火）

２.次回来店時から使えるお買物券プレゼント（OLIVE dse OLIVE/Secret Honey限定）

対象店舗にてお買い物をしていただいたお客様へ先着で、各店舗限定のお買物券をプレゼントいたします。

※お買物券の進呈詳細は各店で異なります。

※お買物券はなくなり次第終了となります。

※お買物券有効期限：各店舗オープン日～4月30日(木)

開催日：各店舗オープン日～

３.コスメ回収キャンペーン（全館対象）

不要なコスメをお持ち込みいただいたお客様へ、SHIBUYA109阿倍野店限定お買物

券やパックをプレゼントいたします。

さらに、参加者さまにCOSMETIC SAMIで使える100円引きクーポンも進呈いたします。

また、このイベントで回収された化粧品は、物品の寄付支援を中心に

命を守る支援を行う団体「NPO法人ワールドギフト」様へ寄付されます。

寄付された化粧品は社会支援活動に役立てられます。

※お買物券、クーポン、パックはなくなり次第終了となります。

※お買物券有効期限：2026年3月27日(金)～4月30日(木)

特典：

(1)コスメ5個までお持ち込み…お買物券500円分

(2)コスメ6～10個お持ち込み…お買物券1,000円分＋COSMETIC SAMIパック

開催日：3月27日（金）～3月29日（日）

開催時間：10:30～20:30

開催場所：SHIBUYA109阿倍野店エントランス前特設会場

４.春の大抽選会イベント（全館対象）

館内各店舗にて、1会計4,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方を対象に、ニンジンくじを用いた春の大抽選会を開催。

出た賞に応じてSHIBUYA109阿倍野店限定お買物券や豪華景品をプレゼントいたします。

※3月20日（金祝）～3月22日（日）にお買い物をしていただいたレシート提示のみ対象となります。

開催日：3月19日（木）～3月22日（日）

開催時間：10:00～21:00

開催場所：SHIBUYA109阿倍野店エントランス前特設会場

賞品：美容家電・SHIBUYA109阿倍野店限定お買物券など

※お買物券有効期限：2026年3月20日(金祝)～4月30日(木)

SHIBUYA109阿倍野店 施設情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33586/table/401_1_c5590e4c360a122189d93b4a86883878.jpg?v=202603060651 ]