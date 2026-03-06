SHIBUYA109阿倍野店 春のニューオープン＆リニューアルオープンのお知らせ「SHIBUYA109 ABENO Renewal Open！」
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）が大阪・阿倍野で運営する施設「SHIBUYA109阿倍野店」では、2026年2月6日より、新規出店の3店舗を含む計6店舗が、春の改装として順次オープンいたします。
新規出店ではトレンド好きな女の子のための、周りに流されない『自分ウケ』ファッションを提案する「OLIVE des OLIVE」、レトロガーリーなテイストにトレンドを取り入れた「Secret Honey」、関西エリア初出店となる「WEGO TOKYO」がオープンいたします。
そのほか、韓国ファッションを中心としたプチプラブランドと古着MIXを展開する「ampm」、現在出店中の「K-yeppo」はトレンドのプチプラ韓国アクセサリーや雑貨、バッグを取り揃え「CocoHills」としてリニューアルオープンいたします。「SBY」は店舗を拡大し、パワーアップしてリニューアルオープンいたしました。
SHIBUYA109阿倍野店では、この春はワクワク心躍るファッション・トレンドアイテムを発信します。
新店舗・リニューアル店舗に関する詳細は次頁以降をご参照ください。
NEW＆RENEWALオープン店舗一覧
新店舗・リニューアル店舗のご紹介
イベント
１.WEGOMIKUJI（WEGO TOKYO限定）
お買い上げ金額に応じて「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」で次回のお会計から使える金券が当たる「WEGOMIKUJI（ウィゴーみくじ）」に挑戦。特大おみくじを引いていただき、出た等賞に応じて下記をプレゼント
※お買物券はなくなり次第終了となります。
※お買物券有効期限：2026年2月27日(金)～4月30日(木)
特典：
(1)大吉：次回会計より「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」限定で使える金券1,000円
(2)小吉：次回会計より「WEGO TOKYO SHIBUYA109阿倍野店」限定で使える金券500円
開催日：2月27日（金）～3月31日（火）
２.次回来店時から使えるお買物券プレゼント（OLIVE dse OLIVE/Secret Honey限定）
対象店舗にてお買い物をしていただいたお客様へ先着で、各店舗限定のお買物券をプレゼントいたします。
※お買物券の進呈詳細は各店で異なります。
※お買物券はなくなり次第終了となります。
※お買物券有効期限：各店舗オープン日～4月30日(木)
開催日：各店舗オープン日～
３.コスメ回収キャンペーン（全館対象）
不要なコスメをお持ち込みいただいたお客様へ、SHIBUYA109阿倍野店限定お買物
券やパックをプレゼントいたします。
さらに、参加者さまにCOSMETIC SAMIで使える100円引きクーポンも進呈いたします。
また、このイベントで回収された化粧品は、物品の寄付支援を中心に
命を守る支援を行う団体「NPO法人ワールドギフト」様へ寄付されます。
寄付された化粧品は社会支援活動に役立てられます。
※お買物券、クーポン、パックはなくなり次第終了となります。
※お買物券有効期限：2026年3月27日(金)～4月30日(木)
特典：
(1)コスメ5個までお持ち込み…お買物券500円分
(2)コスメ6～10個お持ち込み…お買物券1,000円分＋COSMETIC SAMIパック
開催日：3月27日（金）～3月29日（日）
開催時間：10:30～20:30
開催場所：SHIBUYA109阿倍野店エントランス前特設会場
４.春の大抽選会イベント（全館対象）
館内各店舗にて、1会計4,000円（税込）以上お買い物をしていただいた方を対象に、ニンジンくじを用いた春の大抽選会を開催。
出た賞に応じてSHIBUYA109阿倍野店限定お買物券や豪華景品をプレゼントいたします。
※3月20日（金祝）～3月22日（日）にお買い物をしていただいたレシート提示のみ対象となります。
開催日：3月19日（木）～3月22日（日）
開催時間：10:00～21:00
開催場所：SHIBUYA109阿倍野店エントランス前特設会場
賞品：美容家電・SHIBUYA109阿倍野店限定お買物券など
※お買物券有効期限：2026年3月20日(金祝)～4月30日(木)