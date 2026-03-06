ドイツビールブランド「シュマッツ」を展開するカイザーキッチンビール株式会社がKuradashiに出品

株式会社クラダシ

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、ドイツの伝統製法とクラフトマンシップにこだわる「シュマッツ（Schmatz）」を展開するカイザーキッチンビール株式会社（本社：東京都目黒区、代表者：マーク・リュッテン）が、Kuradashiに出品開始したことをお知らせいたします。同社は、賞味期限が近づいたビールなどの商品を出品することで、本来のおいしさを損なうことなく消費者のもとへ届け、フードロス削減に取り組みます。



クラダシは、ミッションを「善いビジネスで未来に実りを。」 、ビジョンを「日本一のインパクト企業グループへ。」と掲げ 、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換し、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす事業を展開しています。

カイザーキッチンビール株式会社が展開する「シュマッツ」ビールは、自然豊かなドイツ・バイエルン地方で育った良質な素材を使用し、150年以上の歴史をもつ家族ブルワリーに代々引き継がれた伝統技術と最新設備によって造られています。品質へのこだわりを持ち続けながら、常に新しいアイデアで新時代のビールシーンに挑戦し、「世界中の人にビールでハッピーとワクワクを」という想いのもと、多くの人々に「シュマッツ」ビールを届けています。

その中で、どうしても発生してしまう「賞味期限の切迫」という課題に対し、これまでも持続可能な解決策を模索してきました。

このたび、ブランドを毀損することなくフードロス削減に貢献するKuradashiの取り組みに賛同いただき、「シュマッツビール」のKuradashiへの出品が実現いたしました。

まだ十分においしく飲めるビールを廃棄することなく、環境に配慮した形で消費者に届けることで、フードロス削減への取り組みを強化します。

クラダシは今後も、パートナー企業の皆さまと共に、持続可能な社会の実現に向けた既存事業の深化と、新たな価値を生む事業創出に邁進してまいります。

■カイザーキッチンビール株式会社について

代表者氏名：マーク・リュッテン（共同創業者および代表取締役）

本社所在地：東京都目黒区上目黒1-22-4 中目黒駅前ビル3F

URL：https://www.schmatz.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【2025年12月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：33,659トン ・経済効果：163億7,672万円

・CO2削減量 ：89,231t-CO2 ・支援総額：181,283,531円

