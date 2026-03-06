オンサイトPPA方式による再生可能エネルギー電力の供給開始について

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）とやまなし地域デザイン株式会社（代表取締役社長 渡邊 正雄）は、再生可能エネルギーの地産地消の推進を目指し、当行柳町支店において太陽光発電設備を活用したオンサイトPPA方式（※）による電力供給を開始しました。

当行グループは、地域社会の持続可能な発展に貢献するため、2030年度までのカーボンニュートラルの実現を掲げています。今般、日照時間が日本一長いとも言われる山梨県の特性を活かし、当行柳町支店の屋上に太陽光発電設備を設置しました。

なお、本件は、やまなし地域デザイン株式会社が提供するオンサイトPPA方式による電力供給の第1号案件となります。

当行グループは、今後も所有する建物等への太陽光発電設備の導入拡大を進めるとともに、これにより培った知見やノウハウを活かし、地域のお客さまに対して脱炭素に向けた取組みを積極的に支援してまいります。

※発電事業者が、需要家の建物屋根に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理をしたうえで、発電した電気を需要家に供給

する仕組みです。PPAは、Power Purchase Agreement（電力購入契約）の略で、「第三者所有モデル」とも言われます。

＜設置の概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/332_1_75af722baaf88024032da8b1db155c6f.jpg?v=202603060651 ]