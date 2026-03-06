【白川村公式】世界遺産 白川郷 ツアーバス駐車場の事前予約制を導入

岐阜県白川村

岐阜県白川村は、世界遺産・白川郷の主要玄関口である村営せせらぎ公園小呂（おろ）駐車場の利用において、ツアーバス等を対象とした事前予約制を令和８（2026）年１２月１日利用分より導入し、予約受付を６月１日から開始します。

予約方法等の詳細については、令和８年５月中旬に公表する予定です。

１．事前予約制の概要

・予約開始日： 令和８年 ６月１日

・運用開始日： 令和８年１２月１日利用分から

・対象車両： ツアーバス（大型・中型・マイクロバス） ※バス駐車スペースを使う車両

・対象駐車場： 村営せせらぎ公園小呂（おろ）駐車場

・特記事項： 本制度は、令和８年３月６日の「せせらぎ公園小呂駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正」の議決をもって実施となります。

２．予約スケジュール

令和８年６月１日から令和８年１２月１日以降利用分の予約受付を開始します。予約は８か月先までとし、１か月単位で予約できる月を順次追加していきます（図１参照）。



【図1 駐車場予約受付イメージ】

（例）2026年7月1日に8か月先となる2027年3月分の予約受付を追加する。

- 教育旅行・校外学習については、バス予約の優遇枠を設定する予定です。※詳細は後日発表- 白川郷ライトアップイベントの次年度の開催は未定となっております。開催が決まりましたら、イベント時の駐車場予約の詳細を白川郷観光協会HPからご案内いたします。

３．導入の背景と目的

2024年の白川村観光統計によると、年間約200万人の日帰り観光客の来村があり、うち約48.4%（約97万人）がツアーバスを利用しています。さらに、国内外の観光需要拡大によって、観光客数は増加傾向にあり、世界遺産集落内の混雑が課題となっています。

こうした状況を踏まえ、白川村では「持続可能な観光地域づくり」の一環として、ツアーバスの駐車場事前予約制を導入し、年間を通じた観光客数の平準化を図ります。

【予約制導入の目的】

・世界遺産集落内の混雑緩和…受け入れ観光客数の適正化 ※渋滞解消ではない

・駐車場の有効活用…バス・普通車駐車場枠の弾力的活用による駐車スペースの最適化

ツアーバス駐車場利用状況ツアーバス観光客の様子

４．今後の情報発信

・予約方法および旅行会社・バス会社向けの駐車場利用ガイドなどの詳細は、令和８年５月中旬頃に公表予定です。

今後の情報は、プレスリリースのほか、白川村役場ホームページ、混雑情報総合サイト「シラカワ・ゴーイング(https://shirakawa-going.jp/index.html)」にて発信します。

白川村は今後も、観光客の受け入れと住民生活の質の確保を両立し、世界遺産の価値を未来へ継承してまいります。