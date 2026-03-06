国際女性デーに向けて、「女性特有の健康課題」に関する動画の公開と、ホワイト500認定取得に向けた資料の提供を開始

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、国際女性デーに向け、女性の健康課題に関する動画の公開とホワイト500認定取得に向けた資料の提供を開始をいたします。

▼本プレスリリース全文はこちら

今年の国際女性デーのテーマは「権利、正義、行動。すべての女性と少女のために（For All Women And Girls）」です。女性と少女が自分の権利を知り、守られ、必要な支援につながれる環境を社会全体で整えていくことが求められています。こうした背景を踏まえ、ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」は、企業・自治体向けに提供している女性特有の健康課題セミナーのダイジェスト動画を公開いたします。月経・更年期・婦人科がんなど、ライフステージに伴って変化しやすい健康課題について、当事者だけでなく上司・同僚など“支える側”の理解を広げることが重要であることから、ファミワンの取り組みを広く知っていただくために本動画を制作しました。

さらに、女性の健康課題は職場の理解や制度設計とも関わり、健康経営の推進や就業継続の観点からも重要な論点であることを踏まえ、あわせてホワイト500認定取得に向けた無料ダウンロード資料も公開いたします。

■動画概要

2026年国際女性デーに合わせて、ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」が企業・自治体向けに提供している女性特有の健康課題セミナーのダイジェスト動画を公開しました。



【テーマ】

第1章 女性はホルモンのゆらぎと生きる

第2章 月経

第3章 更年期

第4章 婦人科がん

第5章 やせ

第6章 貧血

第7章 頭痛・片頭痛

【動画視聴について】

以下URLよりどなたでも視聴いただけます

https://youtu.be/oFsmsephcUg

■ダウンロード資料概要

【資料内容】

- 健康経営が「評価」につながる企業とつながらない企業の違い- 推進担当者が押さえるべき3つの視点- 社内浸透を加速させる仕組みづくりのヒント- 健康施策を企業価値向上へ結びつけるポイント- 実践企業事例から学ぶ成功の要因

【ダウンロードについて】

下記URLより必要情報を入力いただくと資料をダウンロードすることができます

https://famione.com/form/health-management-evaluation/

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995