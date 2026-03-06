【ぢどり亭】3/9（月）より期間限定メニューの販売を開始します！京鴨と親鶏を存分に味わえる、自慢の料理をお楽しみください♪

KOZOホールディングス株式会社

『ぢどり亭』のご紹介

“味で勝負”を信念に、お客様の笑顔が集まりあふれる焼き鳥屋『ぢどり亭』

ぢどり亭の焼き鳥は、本場九州薩摩のスタイルを取り入れた『バラ焼き方式』。味わい深いこだわりの親鶏を直接炭火で豪快に焼いた、今までにない味わいと風味の焼き鳥をご提供します。

2026年最初の期間限定メニューは、京鴨と親鶏の旨味を存分に味わえる料理をお届けいたします！

■販売開始日 2026年3月9日（月）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

京鴨のしっかりとした肉質と、濃厚でジューシーな味わいをお楽しみください。

● 京鴨手羽元炭火焼き

1,280円(税込)

親鶏の希少部位である首皮を甘辛く煮込んだ、歯ごたえのある一品です。

● 親鶏うま皮煮込み

680円(税込)

● 親鶏ぼんじり唐揚げ

580円(税込)

他にも様々なこだわりの料理、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、ぢどり亭にお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業



■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■ぢどり亭 https://didoritei.cc/