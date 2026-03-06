【ぢどり亭】3/9（月）より期間限定メニューの販売を開始します！京鴨と親鶏を存分に味わえる、自慢の料理をお楽しみください♪
KOZOホールディングス株式会社
京鴨のしっかりとした肉質と、濃厚でジューシーな味わいをお楽しみください。
親鶏の希少部位である首皮を甘辛く煮込んだ、歯ごたえのある一品です。
【会社概要】
『ぢどり亭』のご紹介
“味で勝負”を信念に、お客様の笑顔が集まりあふれる焼き鳥屋『ぢどり亭』
ぢどり亭の焼き鳥は、本場九州薩摩のスタイルを取り入れた『バラ焼き方式』。味わい深いこだわりの親鶏を直接炭火で豪快に焼いた、今までにない味わいと風味の焼き鳥をご提供します。
2026年最初の期間限定メニューは、京鴨と親鶏の旨味を存分に味わえる料理をお届けいたします！
■販売開始日 2026年3月9日（月）
※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
京鴨のしっかりとした肉質と、濃厚でジューシーな味わいをお楽しみください。
● 京鴨手羽元炭火焼き
1,280円(税込)
親鶏の希少部位である首皮を甘辛く煮込んだ、歯ごたえのある一品です。
● 親鶏うま皮煮込み
680円(税込)
● 親鶏ぼんじり唐揚げ
580円(税込)
他にも様々なこだわりの料理、飲み物をご用意してお待ちしております。
この機会にぜひ、ぢどり亭にお越しください！
【会社概要】
アスラポート株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング
代表取締役社長：川上 英二
事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業
■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/
■ぢどり亭 https://didoritei.cc/